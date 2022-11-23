Son dakika: Manchester United, sözleşmesini feshetmişti! Cristiano Ronaldo, yeni takımının ipucunu bu fotoğrafla verdi! Kimse o detayı fark etmemişti ama...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak yuvası Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya basınında büyük ses getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, geçen sezon takımının kötü grafiğine rağmen iyi bir performans göstermiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sezon ise teknik direktör Erik ten Hag'ın göreve gelmesiyle birlikte sık sık yedek kulübesinde yer alan Portekizli futbolcu yaptığı açıklamalarla adeta tozu dumana katmıştı.