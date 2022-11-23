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  4. Son dakika: Manchester United, sözleşmesini feshetmişti! Cristiano Ronaldo, yeni takımının ipucunu bu fotoğrafla verdi! Kimse o detayı fark etmemişti ama...

Son dakika: Manchester United, sözleşmesini feshetmişti! Cristiano Ronaldo, yeni takımının ipucunu bu fotoğrafla verdi! Kimse o detayı fark etmemişti ama...

23.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a büyük umutlarla geri dönen ancak takımıyla bir türlü uyuşamayan Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu. Portekizli yıldız; kulübünü ihanetle suçlarken, teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını söylemişti. Kırmızı Şeytanlar'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının ipucunu Instagram'dan yaptığı paylaşımda belirttiği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak yuvası Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya basınında büyük ses getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, geçen sezon takımının kötü grafiğine rağmen iyi bir performans göstermiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sezon ise teknik direktör Erik ten Hag'ın göreve gelmesiyle birlikte sık sık yedek kulübesinde yer alan Portekizli futbolcu yaptığı açıklamalarla adeta tozu dumana katmıştı.

CRISTIANO RONALDO İÇİN FLAŞ İDDİA

İHANET VE SAYGI SÖZLERİ

İHANET VE SAYGI SÖZLERİ

Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ve hiç gelişim göstermediğini söyleyen Ronaldo, takımın teknik direktörü Erik ten Hag'a ise saygı duymadığını dile getirmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Yıldız futbolcunun bu sözleri dünyada büyük yankı uyandırırken, Manchester United kulübünden flaş bir hamle gelmiş ve Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti.

FENERBAHÇE VE G.SARAY İLE ANILDI

FENERBAHÇE VE G.SARAY İLE ANILDI

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan dünyaca ünlü futbolcunun geleceği tüm futbolseverler tarafından merak edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMIYLA İPUCU VERDİ

PAYLAŞIMIYLA İPUCU VERDİ

Instagram'da en çok takipçisi olan isim olan Ronaldo'nun yaptığı paylaşımla yeni takımından ipucu verdiği iddia edildi.

'SAATLİ' FOTOĞRAF

'SAATLİ' FOTOĞRAF

Eski takımı Real Madrid'e döneceği öne sürülen Portekizli futbolcu, sponsorluk anlaşması yaptığı ünlü bir firmanın saatiyle bir fotoğraf paylaştı.

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