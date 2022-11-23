Son dakika: Manchester United, sözleşmesini feshetmişti! Cristiano Ronaldo, yeni takımının ipucunu bu fotoğrafla verdi! Kimse o detayı fark etmemişti ama...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak yuvası Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya basınında büyük ses getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, geçen sezon takımının kötü grafiğine rağmen iyi bir performans göstermiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sezon ise teknik direktör Erik ten Hag'ın göreve gelmesiyle birlikte sık sık yedek kulübesinde yer alan Portekizli futbolcu yaptığı açıklamalarla adeta tozu dumana katmıştı.
Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ve hiç gelişim göstermediğini söyleyen Ronaldo, takımın teknik direktörü Erik ten Hag'a ise saygı duymadığını dile getirmişti.
Yıldız futbolcunun bu sözleri dünyada büyük yankı uyandırırken, Manchester United kulübünden flaş bir hamle gelmiş ve Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan dünyaca ünlü futbolcunun geleceği tüm futbolseverler tarafından merak edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı.
Instagram'da en çok takipçisi olan isim olan Ronaldo'nun yaptığı paylaşımla yeni takımından ipucu verdiği iddia edildi.
Eski takımı Real Madrid'e döneceği öne sürülen Portekizli futbolcu, sponsorluk anlaşması yaptığı ünlü bir firmanın saatiyle bir fotoğraf paylaştı.