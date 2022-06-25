SON DAKİKA: Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

Galatasaray'da teknik direktör konusunun nihayete kavuşmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk hamlesini ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalımlayarak yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakcı, tercihini Galatasaray'dan yana kullanırken, imza için İstanbul'a geldi.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Genç oyuncu havaalanında yaptığı ilk açıklamada "Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'nın gelişi sonrası Marcao'nun ayrılık söylentileri daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda, bazı taraftarlar Marcao'nun takımda kalması gerektiğini düşünürken, bazı taraftarlar özellikle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki istatistikleri sonrası "Neymiş bu adam, Marcao satılabilir" yorumlarında bulundu.

İşte Abdülkerim ve Marcao'nun karşılaştırmalı istatistikleri: