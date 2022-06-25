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SON DAKİKA: Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

25.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken, Başkan Dursun Özbek'in "Nokta transferler yapacağız" sözleri, taraftarları hayli meraklandırmıştı. Başkan Özbek bu açıklamanın üzerine Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Abdülkerim Bardakcı'yı İstanbul'a getirerek, Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu etmişti. Bu transfer sonrası Marcao'nun takımdaki geleceği merak edilirken, iki oyuncunun karşılaştırmalı istatistikleri şaşırttı. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Galatasaray'da teknik direktör konusunun nihayete kavuşmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk hamlesini ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalımlayarak yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

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Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakcı, tercihini Galatasaray'dan yana kullanırken, imza için İstanbul'a geldi.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

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Genç oyuncu havaalanında yaptığı ilk açıklamada "Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MARCAO SATILABİLİR"

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Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'nın gelişi sonrası Marcao'nun ayrılık söylentileri daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda, bazı taraftarlar Marcao'nun takımda kalması gerektiğini düşünürken, bazı taraftarlar özellikle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki istatistikleri sonrası "Neymiş bu adam, Marcao satılabilir" yorumlarında bulundu.

İşte Abdülkerim ve Marcao'nun karşılaştırmalı istatistikleri:

"Neymiş bu adam böyle" Marcao'yu yerle bir etti!

Abdülkerim - Marcao

Abdülkerim - Marcao
Top kazanma: 8.1 - 7.5 | Araya girme: 5.9 - 6 | Başarılı defansif aksiyonlar: 14.82 - 14.53

Abdülkerim - Marcao

Abdülkerim - Marcao
Top kaybı: 3.8 - 3.2 | Başarılı dripling: 1.9 - 1 | Başarılı atak aksiyonları: 2.3 - 1.1

Abdülkerim - Marcao

Abdülkerim - Marcao
3’üncü bölgeye yapılan pas: 7.8 - 6.2 | Kilit pas: 0.3 - 0.1 | Kazanılan hava topu bire birde: 3.2 - 2.3

Abdülkerim - Marcao

Abdülkerim - Marcao
Kazanılan defansif hamle bire birde: 6.9 - 6.4 | Kazanılan ofansif hamle bire birde: 3.1 - 2.1 | Şut Pas: 0.1 - 0.1
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