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Son dakika: Mauro Icardi'den sonra PSG'den 3 yıldız daha geliyor! Galatasaray gözünü fena kararttı! Erden Timur'dan ocak ayında transfer şov planı...

29.11.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray'da kadroya katılan isimler arasında en dikkat çekeni Mauro Icardi olmuştu. Fransa devi PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, gösterdiği performans ile alkış almıştı. Sarı - kırmızılıların Icardi transferiyle birlikte iyi ilişkiler kurduğu Paris Saint-Germain'den 3 oyuncuya daha talip olduğu ortaya çıktı. Başkan vekili Erden Timur'un transferde aktif rol oynadığı ve yoğun bir çalışma başlattığı ortaya çıktı...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri transfer ederek taraftarlarını mutlu etmişti.

Özellikle PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin imzasıyla büyük heyecan yaşayan dev camia, Arjantinli oyuncunun son haftalarda yükselen performansına tam not vermişti.

Icardi transferi sonrasında PSG ile kurulan iyi ilişkileri kullanmak isteyen Galatasaray, üç futbolcu için harekete geçti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un özel olarak yönettiği transfer operasyonunda listedeki isimler de belli oldu.

Sarı - kırmızılıların ocak ayında 3 oyuncu için kiralık transfer için nabız yoklayacağı kaydedildi.

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