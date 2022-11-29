Son dakika: Mauro Icardi'den sonra PSG'den 3 yıldız daha geliyor! Galatasaray gözünü fena kararttı! Erden Timur'dan ocak ayında transfer şov planı...

Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri transfer ederek taraftarlarını mutlu etmişti.
Özellikle PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin imzasıyla büyük heyecan yaşayan dev camia, Arjantinli oyuncunun son haftalarda yükselen performansına tam not vermişti.
Icardi transferi sonrasında PSG ile kurulan iyi ilişkileri kullanmak isteyen Galatasaray, üç futbolcu için harekete geçti.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un özel olarak yönettiği transfer operasyonunda listedeki isimler de belli oldu.
İŞTE İDDİA EDİLEN O İSİMLER