Son dakika: Mauro Icardi'den sonra PSG'den 3 yıldız daha geliyor! Galatasaray gözünü fena kararttı! Erden Timur'dan ocak ayında transfer şov planı...

Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri transfer ederek taraftarlarını mutlu etmişti.