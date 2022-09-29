Son dakika: Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin ayrılığı kısa sürdü! Dudak dudağa paylaşımla barıştıklarını açıkladılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi & Wanda Nara çifti, yeniden barıştı.

ICARDI VE WANDA NARA BARIŞTI

AYRILIĞI DUYURMUŞTU Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin ilişkisi, uzun süredir kamuoyunda gündeme geliyordu. İkilinin ilişkilerinin sarsıldığı ve aradaki güvenin sallantıda olduğuna dair çıkan iddiaların sonrasında Wanda Nara gerçeği açıklamıştı. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.

'ACI VERİCİ' NOTUYLA PAYLAŞTI Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve İtalya'da bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etmişti.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM" "Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

"SENİ SEVİYORUM TOKSİK" Bu sözlerin ardından Icardi, görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' notunu paylaşımına düştü. Ünlü çiftin barıştıkları ifade edilmişti.