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  4. Son dakika: Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin ayrılığı kısa sürdü! Dudak dudağa paylaşımla barıştıklarını açıkladılar...

Son dakika: Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin ayrılığı kısa sürdü! Dudak dudağa paylaşımla barıştıklarını açıkladılar...

29.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin olayları bitmek bilmiyor! Wanda Nara, Galatasaray'a yeni transfer olan Icardi ile ayrıldıklarını resmen açıklamıştı. Nara'nın açıklamasında, "Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Anlayış rica ediyorum." ifadeleri yer almıştı. Ayrılık sonrası Icardi'den de bir paylaşım gelmiş ve Arjantinli yıldız, Nara ile mesajlaşmalarını açığa çıkarmıştı. Mauro Icardi bu kez yaptığı paylaşımla barıştıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi & Wanda Nara çifti, yeniden barıştı.

ICARDI VE WANDA NARA BARIŞTI

AYRILIĞI DUYURMUŞTU

AYRILIĞI DUYURMUŞTU
Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin ilişkisi, uzun süredir kamuoyunda gündeme geliyordu. İkilinin ilişkilerinin sarsıldığı ve aradaki güvenin sallantıda olduğuna dair çıkan iddiaların sonrasında Wanda Nara gerçeği açıklamıştı. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.

'ACI VERİCİ' NOTUYLA PAYLAŞTI

'ACI VERİCİ' NOTUYLA PAYLAŞTI
Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve İtalya'da bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etmişti.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"
"Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

"SENİ SEVİYORUM TOKSİK"

"SENİ SEVİYORUM TOKSİK"
Bu sözlerin ardından Icardi, görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' notunu paylaşımına düştü. Ünlü çiftin barıştıkları ifade edilmişti.

DUDAK DUDAĞA PAYLAŞIM

DUDAK DUDAĞA PAYLAŞIM
Tüm bu gelişmelerin sonrasında Mauro Icardi'den bir paylaşım daha geldi. Arjantinli yıldız, Nara ile dudak dudağa olan fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaştı ve barıştıklarını resmen duyurdu.
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