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Son dakika! Mert Hakan Yandaş için olay iddia! Galatasaray tekrar sıcak...

17.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11'de şans vermediği Mert Hakan Yandaş için karar verildi. Yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan ve Portekizli çalıştırıcının şans vermediği Mert Hakan mutsuz durumda. Yakın çevresine dert yanan milli oyuncunun forma giymek istediği öğrenildi. Bu olayın ardından Jesus'un Mert Hakan'ı 11'e yerleştireceği ve sorunu çözeceği aktarıldı. Galatasaray'ın ise Mert Hakan isteği hala sıcak durumda...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşanıyor. Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmeyip maçlarda forma şansı vermediği Mert Hakan, çok mutsuz durumda. Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'nin teklifin kabul eden yıldız oyuncu ile ilgili karar verildi.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

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Mert Hakan'ın mutsuzluğundan sonra sorunu çözmek için 11'e geri döndürecek olan Jorge Jesus, yine de Mert Hakan'ı kesin olarak 11'de düşünmüyor. Geçici olarak kadroya alınması planlanan milli oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY HALA SICAK

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Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla gündeme gelen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıların hala sıcak durumda olduğu ve olası ayrılıp kararında tekrar devreye girebileceği aktarıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ FOTOĞRAFLARI

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