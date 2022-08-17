Son dakika! Mert Hakan Yandaş için olay iddia! Galatasaray tekrar sıcak...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşanıyor. Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmeyip maçlarda forma şansı vermediği Mert Hakan, çok mutsuz durumda. Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'nin teklifin kabul eden yıldız oyuncu ile ilgili karar verildi.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Mert Hakan'ın mutsuzluğundan sonra sorunu çözmek için 11'e geri döndürecek olan Jorge Jesus, yine de Mert Hakan'ı kesin olarak 11'de düşünmüyor. Geçici olarak kadroya alınması planlanan milli oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY HALA SICAK

Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla gündeme gelen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıların hala sıcak durumda olduğu ve olası ayrılıp kararında tekrar devreye girebileceği aktarıldı.