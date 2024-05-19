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SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu olay yaratacak açıklamalar! "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 21:44
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Son dakika... Fenerbahçe'nin 1-0'lık kritik Galatasaray galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarların gerek maç önü gerekse maç sonu en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş karşılaşma sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını da tepmiş oldu.

Karşılaşmada Sarı-Kırmızılı taraftarların belki de en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş alınan bu galibiyet sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN'IN O SÖZLERİ...
Canlı Skor

"10 KİŞİ BİLE DAHA İYİYİZ..."

"10 KİŞİ BİLE DAHA İYİYİZ..."

Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik ama gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için bu sefer olmadı kazanamadılar.

"GURUR DUYUYORUM"

"GURUR DUYUYORUM"

İnanılmaz bir oyun oynadık, karakter gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Biliyorum yine bana saldıracaklar 4 yıldır olduğu gibi ve camiamızdan bunu satın alanlar olacak.

"BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"

"BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"

Ben burada olurum olmam, Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız birlikte olmamız lazım, birlikte kalmamız lazım.

"ALİ KOÇ DEVRE ARASI ARADI..."

"ALİ KOÇ DEVRE ARASI ARADI..."

Taraftarımıza teşekkür ediyorum bütün maç boyunca onların sesini duyduk. 1 dakika susmadılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum devre arası arayıp inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı.

"DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIM"

"DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIM"

Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun.

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