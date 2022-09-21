Son dakika: Mesut Özil futbolu bırakıyor! Sezon sonunda hikayesini noktalayacak

Son dakika haberleri: Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil son sezonunu yaşıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son verecek.

BAŞAKŞEHİR'DE DE FORMA GİYEMİYOR

Sezonun 6. haftası oynanmasına rağmen hala daha fiziği yeterli seviyeye ulaşamayan Mesut Özil, Başakşehir'de forma şansı bulamıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle kariyerine son vermeyi düşünen Mesut Özil, sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesini noktalayacak.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI! AMERİKA İDDİASI...

Avrupa'nın birçok kaynağında sezon sonunda Amerika'ya gidip futbolu orada bırakacağı yazılsa da, Mesut Özil futbol kariyerini Başakşehir'de bitirecek. İstanbul'da eşiyle birlikte mutlu olan yıldız oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yatırımlarıyla ilgilenecek.