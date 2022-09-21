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Son dakika: Mesut Özil futbolu bırakıyor! Sezon sonunda hikayesini noktalayacak

21.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, Başakşehir'de de fiziği yeterli seviyede olmadığı için forma şansı bulamıyor. İlerleyen yaşını da göz önüne alan tecrübeli oyuncu sezon sonunda futbolu kesin olarak bırakma kararı aldı. Futbol dışında birçok yatırım yapan Mesut Özil, yaptığı yatırımlara daha fazla zaman harcayıp hayatına bu şekilde devam edecek.

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Son dakika haberleri: Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil son sezonunu yaşıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son verecek.

BAŞAKŞEHİR'DE DE FORMA GİYEMİYOR

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Sezonun 6. haftası oynanmasına rağmen hala daha fiziği yeterli seviyeye ulaşamayan Mesut Özil, Başakşehir'de forma şansı bulamıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle kariyerine son vermeyi düşünen Mesut Özil, sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesini noktalayacak.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI! AMERİKA İDDİASI...

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Avrupa'nın birçok kaynağında sezon sonunda Amerika'ya gidip futbolu orada bırakacağı yazılsa da, Mesut Özil futbol kariyerini Başakşehir'de bitirecek. İstanbul'da eşiyle birlikte mutlu olan yıldız oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yatırımlarıyla ilgilenecek.

MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mesut Özil fenerbahçe
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