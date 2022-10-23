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Son dakika: 'Miguel Crespo yuvadan uçuyor!' Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye hediyesine Inter milyonlarca euro ödeyecek! Transferi duyurdular...

23.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilerin karşılaşmasını Avrupa devlerinin gözlemcileri de takip etti. İsviçre basını, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu İtalya Ligi Serie A devi Inter'in izlediğini ve devre arasında yapacağı teklifi hazırladığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti. Sarı - lacivertlilerde Miguel Crespo'nun Başakşehir maçında ortaya koyduğu performans Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini topladı.

MIGUEL CRESPO YUVADAN UÇUYOR

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI
90 dakika boyunca yaptığı pres ve attığı kilit paslarla dikkat çeken Portekizli orta saha oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

VITOR PEREIRA GETİRMİŞTİ

VITOR PEREIRA GETİRMİŞTİ
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın özel talebiyle transfer edilen ve gösterdiği performansla orta alanın vazgeçilmez ismi olan Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

ATLETICO MADRID İLE ANILIYORDU

ATLETICO MADRID İLE ANILIYORDU
Yaz transfer döneminde adı Atletico Madrid ile anılan yıldız isim için 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli telaffuz ediliyordu. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de kalan Crespo'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı.

INTER İZLEDİ

INTER İZLEDİ
İsviçre basını, İtalya Ligi Serie A devi Inter'in Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izlediğini ve Miguel Crespo için olumlu rapor yazdığını duyurdu.

1,5 MİLYON EURO'YA GELDİ, 15 MİLYON EURO'YA GİDİYOR

1,5 MİLYON EURO'YA GELDİ, 15 MİLYON EURO'YA GİDİYOR
Haberde sarı - lacivertlilere 1,5 milyon euro bedelle transfer olan oyuncu için Inter'in 15 milyon euro'luk (275 milyon TL) bir bonservis hazırladığı ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.
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