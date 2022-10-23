Son dakika: 'Miguel Crespo yuvadan uçuyor!' Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye hediyesine Inter milyonlarca euro ödeyecek! Transferi duyurdular...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti. Sarı - lacivertlilerde Miguel Crespo'nun Başakşehir maçında ortaya koyduğu performans Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini topladı.

MIGUEL CRESPO YUVADAN UÇUYOR

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI 90 dakika boyunca yaptığı pres ve attığı kilit paslarla dikkat çeken Portekizli orta saha oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

VITOR PEREIRA GETİRMİŞTİ Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın özel talebiyle transfer edilen ve gösterdiği performansla orta alanın vazgeçilmez ismi olan Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

ATLETICO MADRID İLE ANILIYORDU Yaz transfer döneminde adı Atletico Madrid ile anılan yıldız isim için 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli telaffuz ediliyordu. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de kalan Crespo'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı.

INTER İZLEDİ İsviçre basını, İtalya Ligi Serie A devi Inter'in Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izlediğini ve Miguel Crespo için olumlu rapor yazdığını duyurdu.