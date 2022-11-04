Son dakika: Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu Dünya Kupası arasına kadar bırakmak istemeyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundan 1. sırada çıkıp, son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus neredeyse her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, sadece kale ve defans hattında fazla manevra şansına sahip olamamıştı.