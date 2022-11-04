Son dakika: Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu Dünya Kupası arasına kadar bırakmak istemeyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundan 1. sırada çıkıp, son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus neredeyse her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, sadece kale ve defans hattında fazla manevra şansına sahip olamamıştı.
Stoper oyuncusu Attila Szalai'yi her maçta oynatan Jorge Jesus, defans hattındaki alternatifsizlikten dert yanmıştı.
Bu problemi çözmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadroya takviye yapmak için çalışma başlattı ve hedefindeki ismi belirledi.
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.