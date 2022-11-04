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  4. Son dakika: Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitiriyor...

Son dakika: Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitiriyor...

04.11.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan ise lider olarak çıkarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, defans hattında yaşadığı problemden basın toplantılarında bahsetmişti. Sarı - lacivertli yönetim, bu sorunu gidermek için harekete geçti ve Kaan Ayhan'ı kiralamak için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu Dünya Kupası arasına kadar bırakmak istemeyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundan 1. sırada çıkıp, son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus neredeyse her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, sadece kale ve defans hattında fazla manevra şansına sahip olamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN ATAĞI

JESUS'UN STOPER SIKINTISI

JESUS'UN STOPER SIKINTISI

Stoper oyuncusu Attila Szalai'yi her maçta oynatan Jorge Jesus, defans hattındaki alternatifsizlikten dert yanmıştı.

YÖNETİM ÇALIŞMA BAŞLATTI

YÖNETİM ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu problemi çözmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadroya takviye yapmak için çalışma başlattı ve hedefindeki ismi belirledi.

KAAN AYHAN ATAĞI

KAAN AYHAN ATAĞI

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Haberde sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.

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