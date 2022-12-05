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Son dakika: Muslera'nın başı belaya girdi! Gana - Uruguay maçı sonrasında hakemi itmişti...

05.12.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son maçında Uruguay ile Gana karşı karşıya gelmiş, Güney Amerika ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen turnuvaya veda etmişti. Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyonda penaltı bekleyen Uruguaylı futbolcular, maçın ardından hakem Daniel Siebert ve yardımcılarına yoğun itirazlarda bulunmuşlardı. Muslera, yardımcı hakeme çok sinirlenmiş ve itmişti. Tecrübeli kalecinin bu hareketi sonrasında başı belaya girdi.

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları oynanmış ve Uruguay, turnuvaya veda etmişti. H Grubu'nun son müsabakasında Gana ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık galibiyet almasına rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklenmiş ancak aradığı golü bulamamıştı. Uruguay, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı beklemiş ancak hakem Daniel Siebert oyunu devam ettirmişti.

KULÜBELER SAHAYA GİRMİŞTİ

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Müsabakanın ardından Uruguay büyük üzüntü yaşarken, ortalık bir anda karışmış ve yedek kulübeleri sahaya girmişti.

MUSLERA HAKEMİ İTMİŞTİ

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Güney Amerika ekibinin futbolcuları, hakem Daniel Siebert ve yardımcılarının etrafını sarmıştı. O sırada mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Galatasaraylı Fernando Muslera, büyük bir tepki gösterdiği yardımcı hakemi konuşmasının ardından itmişti. Edinson Cavani ise VAR monitörünü yumruklayarak kırmıştı.

BAŞI BELAYA GİRDİ

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Yaşanan olay sonrasında Uruguay Milli Takımı'nda yer alan futbolcuların başı belaya girdi.

FIFA, Gana maçında olanların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Diego Godin, Luis Suarez ve Edinson Cavani hakkında disiplin soruşturması başlattı. İşte Fernando Muslera ve arkadaşlarının o hareketleri...

İŞTE MUSLERA'NIN O ANLARI

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