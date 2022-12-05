Son dakika: Muslera'nın başı belaya girdi! Gana - Uruguay maçı sonrasında hakemi itmişti...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları oynanmış ve Uruguay, turnuvaya veda etmişti. H Grubu'nun son müsabakasında Gana ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık galibiyet almasına rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklenmiş ancak aradığı golü bulamamıştı. Uruguay, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı beklemiş ancak hakem Daniel Siebert oyunu devam ettirmişti.

KULÜBELER SAHAYA GİRMİŞTİ

Müsabakanın ardından Uruguay büyük üzüntü yaşarken, ortalık bir anda karışmış ve yedek kulübeleri sahaya girmişti.

MUSLERA HAKEMİ İTMİŞTİ

Güney Amerika ekibinin futbolcuları, hakem Daniel Siebert ve yardımcılarının etrafını sarmıştı. O sırada mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Galatasaraylı Fernando Muslera, büyük bir tepki gösterdiği yardımcı hakemi konuşmasının ardından itmişti. Edinson Cavani ise VAR monitörünü yumruklayarak kırmıştı.

BAŞI BELAYA GİRDİ

Yaşanan olay sonrasında Uruguay Milli Takımı'nda yer alan futbolcuların başı belaya girdi.

FIFA, Gana maçında olanların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Diego Godin, Luis Suarez ve Edinson Cavani hakkında disiplin soruşturması başlattı. İşte Fernando Muslera ve arkadaşlarının o hareketleri...