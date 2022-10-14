Son dakika: Neler yaptı neler! Arda Güler'in o performansı Jesus'u pişman etti.. İşte o tablo

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında kritik bir mücadeleye çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantileyerek taraftarlarını mutlu etti. Sarı-Lacivertliler'de AEK karşısında çıktığı zorlu mücadelede rakibini Joao Pedro ve Batshuayi'nin attığı gollerle 2-1 devirmeyi başarırken, Jorge Jesus'un tercih ettiği ilk 11 herkesi şaşırtmıştı.

68 DAKİKA OYUNDA KALDI!

Portekizli teknik adam, AEK deplasmanında taraftarın ısrarla kadroda görmek istediği genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de başlatırken, 68 dakika sahada tuttu. Arda Güler’in 68 dakika oyunda kalmasına rağmen 3 top çalması (en fazla Rossi 4 kez) ve kaptığı topların tamamını olumlu şekilde uzun top olarak kullanması dikkat çekerken, bu zamana kadar pek 11 denemediği genç yıldız performansıyla Jesus'u adeta pişman etti.Arda Güler'in o performansı sonrası Jesus'un pişmanlığı...

MÜTHİŞ PAS İSABETİ

Taraftlı tarafsız herkesin 10 numara yeteneklerine çok güvendiği Arda’nın ayrıca risksiz oyunu sayesinde yakaladığı yüzde 89.7’lik pas isabeti de Sarı-Lacivertliler'i mest ederken, Jorge Jesus’un Arda’dan “ön libero” çıkarmak gibi bir niyeti olmayabilir ancak bazı üst düzey teknik adamlar 10 numaralarını zaman zaman ön libero oynatarak geliştirdikleri akıllara geldi.

GUARDIOLA VE DE BRUYNE...

De Bruyne’i Pep Guardiola, City’ye ilk getirdiği sezonda sağ ve sol açık dışında ön liberoda da kullandı. Aynı şekilde Bernardo Silva, genç takımla seviyesinde hep ön libero oynadı. Hatta U-19 milli takım 2012’de Portekiz’i iki maçta da yenerken bugün Kayserispor’da sağ bek olarak oynayan Onur Bulut, iki maçta da Silva’ya orta sahada üstünlük sağlamıştı. Aynı şekilde Eriksen, Marco Reus, Isco gibi son dönemin önemli 10 numaraları da kariyerlerin ilk dönemlerden hocaları tarafından ön libero olarak denendi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN AEK LARNACA MAÇI KARNESİ!