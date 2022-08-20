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SON DAKİKA: Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

20.08.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Ümraniyespor galibiyetiyle sevinen Galatasaray'da bir iyi haberde transferde geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk "En az 3 transfer yapacağız" ifadelerini kullanırken, transferin ilk sırasında bulunan Nwakaeme'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcü bir otelde Galatasaray maçını izlerken fotoğraflanırken, 33 yaşındaki oyuncunun imza için İstanbul'da olduğu ve resmi açıklamanın an meselesi olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Yeni sezonda mutlak şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Galatasaray son oynadığı Ümraniyespor mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmişti. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk hedefi için tranfer temaslarını da sürdürürken, Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada en az 3 transfer daha yapacaklarını söyleyerek taraftarları heyecanlandırmıştı.

LİSTE BAŞI NWAKAEME!

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Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Nwakaeme ile yakından ilgilendiği bilinirken, tecrübeli oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın listenin en başına yazdığı isim olan Nijeryalı golcü İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülendi.

RESMEN AÇIKLADILAR!

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Radyogol'ün haberine göre; Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Nwakaeme transferinde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

İŞTE O FOTOĞRAF...

radd

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray
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