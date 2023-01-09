Son dakika! O fotoğraf sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bitti, tünelde olay çıktı! Mauro Icardi, Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorun ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.