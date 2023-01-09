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  4. Son dakika! O fotoğraf sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bitti, tünelde olay çıktı! Mauro Icardi, Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio...

Son dakika! O fotoğraf sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bitti, tünelde olay çıktı! Mauro Icardi, Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio...

09.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılı ekip, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi, maçın ardından eliyle 3 işareti yaparak bir fotoğraf çektirdi. Bu duruma Fenerbahçeli idareci Mehmet Aurelio ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş tepki gösterdi ve tünelde olay çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorun ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

DERBİDEN SONRA TÜNELDE OLAY

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisinin ardından orta alanda küme oluşturdu ve büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı - kırmızılı oyuncular, sırayla skor tabelasına bakarken fotoğraf çektirdiler. Bu sırada Mert Hakan Yandaş ve bazı Fenerbahçeli futbolcular da kenarda bekledi.

ICARDI'NİN POZU SONRASI...

ICARDI'NİN POZU SONRASI...

Oyuna 76. dakikada giren, 2. golün asistini yapan ve takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi ise eliyle 'üç' işareti yaparak tabela önünde kameralara poz verdi.

TÜNEL BİR ANDA KARIŞTI

TÜNEL BİR ANDA KARIŞTI

Arjantinli yıldızın bu hareketi sonrasında tansiyon arttı ve soyunma odası tüneli bir anda karıştı.

ÖNCE AURELIO

ÖNCE AURELIO

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe İdari Menajeri Mehmet Aurelio, tünele giderken Mauro Icardi'ye sert şekilde tepki gösterdi.

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