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Son dakika: Okan Buruk bombayı patlattı! Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transferi için ikna etti...

18.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Galatasaray'ın gündemine Mauro Icardi ile Andrea Belotti isimlerinin yanı sıra Marsilya'da huzursuz olan Cengiz Ünder gelmişti. Teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamayan ve takımdan ayrılmak isteyen milli yıldız için Okan Buruk devreye girdi. Ünder ile görüşen Buruk, oyuncuyu Galatasaray'a transferi için ikna etti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılılarda hücum hattına takviye yapılması planlanıyordu. Santrfor ve kanat hamleleri yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine birçok yıldız isim gelmişti.

CENGİZ ÜNDER İKNA OLDU

ROTA, CENGİZ'E KIRILMIŞTI

ROTA, CENGİZ'E KIRILMIŞTI
Fırsat transferi kovalayan Galatasaray'da rota, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Cengiz Ünder'e kırılmıştı.

TAKIIMDAN AYRILMA KARARI ALMIŞTI

TAKIIMDAN AYRILMA KARARI ALMIŞTI
Bonservisi Fransız ekibinde bulunan milli futbolcu, Tudor ile anlaşamaması ve yeni sisteme uyum sağlayamaması nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

HEM MARSİLYA HEM CENGİZ

HEM MARSİLYA HEM CENGİZ
Galatasaray; Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Marsilya'ya teklifini sunarken, bir yandan da 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

OKAN BURUK İKNA ETTİ
Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ünder ile görüntülü bir arama gerçekleştirdi ve oyuncuyu Türkiye'ye dönmeye ikna etti. Ünder, Buruk'a "İspanya'dan istediğim teklif gelmezse imzayı atarım hocam" şeklinde yanıt verdi.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

ÖNCELİĞİ GALATASARAY
Cengiz Ünder'in, Okan Buruk'tan gelen telefon sonrasında diğer tekliflerin önüne Galatasaray'ı koyduğu öğrenildi.
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