Son dakika: Okan Buruk bombayı patlattı! Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transferi için ikna etti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılılarda hücum hattına takviye yapılması planlanıyordu. Santrfor ve kanat hamleleri yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine birçok yıldız isim gelmişti.

CENGİZ ÜNDER İKNA OLDU

ROTA, CENGİZ'E KIRILMIŞTI Fırsat transferi kovalayan Galatasaray'da rota, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Cengiz Ünder'e kırılmıştı.

TAKIIMDAN AYRILMA KARARI ALMIŞTI Bonservisi Fransız ekibinde bulunan milli futbolcu, Tudor ile anlaşamaması ve yeni sisteme uyum sağlayamaması nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

HEM MARSİLYA HEM CENGİZ Galatasaray; Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Marsilya'ya teklifini sunarken, bir yandan da 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

OKAN BURUK İKNA ETTİ Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ünder ile görüntülü bir arama gerçekleştirdi ve oyuncuyu Türkiye'ye dönmeye ikna etti. Ünder, Buruk'a "İspanya'dan istediğim teklif gelmezse imzayı atarım hocam" şeklinde yanıt verdi.