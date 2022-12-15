Son dakika: Okan Buruk tek kalemde sildi! Galatasaray'da kadro dışı kararı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray, transfer için kolları sıvamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak olan oyuncularla ilgili de reaksiyon alıyor.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sol bek bölgesinde yaşanan problemden dert yakınmış ve Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletmişti.
Hollandalı futbolcuyu takımda düşünmeyen Buruk'un talebini yerine getirmek isteyen Galatasaraylı kurmaylar, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Sözleşmesinde kalan 1.5 yıl için alacağı yaklaşık 2.7 milyon euro'yu bırakmaya niyeti olmayan ve henüz anlaşma sağlanamayan Patrick van Aanholt için karar verildi.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, ayrılmayı kabul etmemesi halinde ocak ayında Aanholt'un lisansını çıkarmayacak.
Sarı - kırmızılıların oyuncu ile orta yol bulması ve yollarını ayırması halinde ise transferde maliyet olarak uygun isimlere yöneleceği aktarıldı. Eğer şartlara uyan bir isimle anlaşma sağlanamazsa Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ile yola devam edileceği belirtildi.