Son dakika: Okan Buruk tek kalemde sildi! Galatasaray'da kadro dışı kararı...

YOLLAR AYRILIRSA...

Sarı - kırmızılıların oyuncu ile orta yol bulması ve yollarını ayırması halinde ise transferde maliyet olarak uygun isimlere yöneleceği aktarıldı. Eğer şartlara uyan bir isimle anlaşma sağlanamazsa Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ile yola devam edileceği belirtildi.