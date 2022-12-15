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  4. Son dakika: Okan Buruk tek kalemde sildi! Galatasaray'da kadro dışı kararı...

Son dakika: Okan Buruk tek kalemde sildi! Galatasaray'da kadro dışı kararı...

15.12.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk; kadroya katılmasını istediği oyuncuların listesini yönetime verirken, bir yandan da ocak ayında ayrılacak olan isimleri de belirledi. Sol bek mevkiinde problem yaşadıklarını dile getiren ve Aanholt'u göndermek isteyen Buruk, ayrılığa yanaşmayan oyuncusunu kadro dışı bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray, transfer için kolları sıvamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak olan oyuncularla ilgili de reaksiyon alıyor.

GALATASARAY'DA KADRO DIŞI KARARI

YÖNETİME İLETMİŞTİ

YÖNETİME İLETMİŞTİ

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sol bek bölgesinde yaşanan problemden dert yakınmış ve Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hollandalı futbolcuyu takımda düşünmeyen Buruk'un talebini yerine getirmek isteyen Galatasaraylı kurmaylar, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KARAR VERİLDİ

KARAR VERİLDİ

Sözleşmesinde kalan 1.5 yıl için alacağı yaklaşık 2.7 milyon euro'yu bırakmaya niyeti olmayan ve henüz anlaşma sağlanamayan Patrick van Aanholt için karar verildi.

EĞER GİTMEZSE LİSANS ÇIKMAYACAK

EĞER GİTMEZSE LİSANS ÇIKMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, ayrılmayı kabul etmemesi halinde ocak ayında Aanholt'un lisansını çıkarmayacak.

YOLLAR AYRILIRSA...

YOLLAR AYRILIRSA...

Sarı - kırmızılıların oyuncu ile orta yol bulması ve yollarını ayırması halinde ise transferde maliyet olarak uygun isimlere yöneleceği aktarıldı. Eğer şartlara uyan bir isimle anlaşma sağlanamazsa Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ile yola devam edileceği belirtildi.

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