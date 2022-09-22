Son dakika: Önce paylaştı, sonra sildi! Wanda Nara, Icardi'yi çılgına çevirdi

Galatasaray'a transferiyle büyük ses getiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı takım ile ilk maçına çıkarken, sahada kaldığı sürede gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. Icardi'nin Galatasaray'a katılmasında önemli bir etkiye sahip olan menajeri ve eşi Wanda Nara ile son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor.

"ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ!"

İkili hem Arjantin hem de Türkiye'de ayrılık iddiaları ile gündeme gelirken, Wanda Nara bu kez yaptığı paylaşımla gündem oldu. 2022 yılının yay burcu için yılın nasıl biteceğini öngören bir görüntü yayınlarken o görüntüde "Bekar" yazması ortalığı karıştırırken eşi Icardi'yi de oldukça kızdırdı. Sonrasında Icardi’ye duygularını itiraf ettiği bir sohbetin görüntüsünü paylaştı. "Sana sarılmak istiyorum ama çok uzaktasın"

TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI



Daha sonra da "İyi geceler, eşimden gelen çok güzel bir mesajla uyuyacağım. Seni seviyorum, sadece birkaç gün kaldı" diye başka bir mesaj yayımladı. Birkaç gün önce çift işleri nedenleriyle aralarına mesafe koydu. 12 ay boyunca Galatasaray’da oynayacak Icardi ile İstanbul’da kalmak yerine Nara, “Maskenin ardındaki kim?” programının çekimleri için Buenos Aires'e gitti. Bu süreçte ikili arasında ayrılık dedikodularının da ardı arkası kesilmedi.