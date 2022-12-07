Son dakika: 'Parayı veren düdüğü çalar!' Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın ve Fenerbahçe için Twitter'dan cevap verdi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'unn isteği doğrultusunda stoper transferi için kollar sıvanmıştı. Sarı - lacivertliler, gündemine birçok ismi almış ve listede adı geçen oyuncular arasında Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın da yer bulmuştu.