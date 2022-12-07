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Son dakika: 'Parayı veren düdüğü çalar!' Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın ve Fenerbahçe için Twitter'dan cevap verdi!

07.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer için kolları sıvamış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekete geçen sarı - lacivertlilerin gündemine Adana Demirspor'dan savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı aldığı iddia edilmişti. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, Twitter'dan yaptığı açıklamayla transfere dair ipucu verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'unn isteği doğrultusunda stoper transferi için kollar sıvanmıştı. Sarı - lacivertliler, gündemine birçok ismi almış ve listede adı geçen oyuncular arasında Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın da yer bulmuştu.

MURAT SANCAK'TAN SAMET AKAYDIN SÖZLERİ

SAMET AKAYDIN İDDİASI

SAMET AKAYDIN İDDİASI

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor ile söz kestiği iddia edilmişti.

"BAŞKANIM DOĞRU MUDUR?"

"BAŞKANIM DOĞRU MUDUR?"

Twitter'da bu haberin yer almasının ardından bir taraftar, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek "Başkanım doğru mudur?" şeklinde bir yorum yaptı.

"DEVRE ARASINDA BELLİ OLUR"

"DEVRE ARASINDA BELLİ OLUR"

Sancak ise, "Doğru olup olmadığı devre arası transfer döneminde belli olur." şeklinde cevap verdi.

"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

Başka bir futbolseverin "Beşiktaş istese hemen verirsin başkanım. Fenerbahçe olunca yokuşa sürüyorsun." yorumuna da cevap veren başkan Sancak, "Parayı veren düdüğü çalar, rahat ol" dedi.

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maça çıkan Akaydın, 1 gol kaydetti. Öte yandan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi ve Çekya ile oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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