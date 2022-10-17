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  4. Son dakika: Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Mbappe'den resmi ayrılık açıklaması!

Son dakika: Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Mbappe'den resmi ayrılık açıklaması!

17.10.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Paris Saint-Germain'de top koşturan ve son haftalarda Fransız ekibinden ayrılacağına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmeyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, ligde oynanan Marsilya mücadelesinin ardından hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'de top koşturan Kylian Mbappe için ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan devre arasında Liverpool, Real Madrid veya Manchester City takımlarından birine gidecek, iddiaları sonrasında takımdaki geleceği merak edilen süper yıldız kendisi için ortaya atılan bu iddilara yanıt verdi.

Ligde son oynanan ve 1-0 PSG galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından konuşan Mbappe, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

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Fransız yıldız yaptığı açıklamada çıkan haberlerle ilgili olarak, "Takımda mutluyum. Devre arasında ayrılacağım yönünde çıkan haberlere tamamen yalan. Bu haberleri gördüğümde ben de herkes gibi şok oldum" diye konuştu.

Bu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuçBu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuç

YALANLADI...

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23 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında çıkan ayrılık haberini gördüğünde yaşadığı şaşkınlıktan da bahsetti. Mbappe; "Bu haber çıktığında ben ve çevrem çok şaşırdık. Bunun tamamen yalan haber olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

MBAPPE & GALTIER FOTOĞRAFLARI

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