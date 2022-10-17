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Bu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuç

17.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumar tutkusu ile nam salmış olan Kanadalı ünlü rapçi Drake, şimdi de futbol bahislerine merak saldı. Ünlü şarkıcı daha önce Super Bowl ve birçok spor müsabakasına yaptığı yüklü bahisler ile bilinirken, bu kez El Clasico ve Arsenal-Leeds United maçına 11 milyon TL'lık bir tahminde bulundu. İşte sonuç...

Bu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuç

Kumar tutkusu ile bilinen Kanadalı rapçi Drake, geçtiğimiz günlerde Arsenal'in Leeds'i, Barcelona'nın ise El Clasico'da Real Madrid'i yeneceği üzerine 833 bin Kanada doları (11 milyon 214 bin TL) değerinde bahis kuponu yaptı. Kuponun tutması halinde 3.9 milyon Kanada doları (52 milyon 500 bin TL) kazanacaktı.

Mynet - DIŞ HABERLER

'LANETLİ BAHİS'

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Yaptığı bu kuponu sosyal medya hesabından da paylaşan ünlü rapçi, takipçileriyle beraber heyecanlı bir bekleyişe geçerken, başarısız tahminleri ile ünlü olan hatta Arsenal ve Barcelona taraftarlarının ‘lanetli bahis’ dedikleri Drake’in sadece bir doğru tahminde bulundu. Arsenal Leeds United'ı 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Barcelona El Clasico'da Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu.

DRAKE LOGOLU FORMA İLE ÇIKTILAR

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Öte yandan Barcelona, sponsorlarından Spotify ile yaptığı anlaşma gereği dev maça Kanadalı ünlü müzisyen Drake'in logosunu bulunduran bir forma ile çıktı.

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