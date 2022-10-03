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Son dakika: Resmi açıklama geldi! Yunus Akgün, Galatasaray ile sözleşme imzalayacak mı? Menajeri duyurdu...

03.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı - kırmızılılarda sezon başında takıma geri dönen Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyordu. Genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamalarla soru işaretlerine cevap verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve puanını 17 yapmıştı. Sarı - kırmızılılarda sezon başında takıma geri dönen ve taraftarların büyük umut beslediği genç futbolcu Yunus Akgün ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İŞTE O SÖZLER;

YUNUS AKGÜN'ÜN MENAJERİ AÇIKLADI

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Sarı - kırmızılı taraftarların geleceğini merak ettiği ve takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen'den Sabah Spor'a açıklamalar geldi.

"GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR VE ÇOK MUTLU"

"GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR VE ÇOK MUTLU"
"Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu."

"YUNUS'LA İLGİLİ PROBLEM YOK"

"YUNUS'LA İLGİLİ PROBLEM YOK"
"Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok."

"YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GÖRÜŞEMEZDİK"

"YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GÖRÜŞEMEZDİK"
"Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık."

"ERDEN TİMUR BEY İLE GÖRÜŞTÜK"

"ERDEN TİMUR BEY İLE GÖRÜŞTÜK"
"Erden (Timur) Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."
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