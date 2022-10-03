Son dakika: Resmi açıklama geldi! Yunus Akgün, Galatasaray ile sözleşme imzalayacak mı? Menajeri duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve puanını 17 yapmıştı. Sarı - kırmızılılarda sezon başında takıma geri dönen ve taraftarların büyük umut beslediği genç futbolcu Yunus Akgün ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İŞTE O SÖZLER;

YUNUS AKGÜN'ÜN MENAJERİ AÇIKLADI

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Sarı - kırmızılı taraftarların geleceğini merak ettiği ve takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen'den Sabah Spor'a açıklamalar geldi.

"GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR VE ÇOK MUTLU" "Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu."

"YUNUS'LA İLGİLİ PROBLEM YOK" "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok."

"YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GÖRÜŞEMEZDİK" "Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık."