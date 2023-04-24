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Son dakika: Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar! 'Bu ne böyle!', 'Arda Güler sana ders verir!'

24.04.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3-2 önde götürdüğü karşılaşmanın 90+6. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı - lacivertliler; Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat teperken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den teknik direktör Jorge Jesus'a ağır eleştiriler geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada 3-2'lik üstünlüğü bulunan sarı - lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüne engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı - lacivertliler maç sonunda büyük bir üzüntü yaşarken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen flaş değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ağır şekilde eleştirdi. İşte Dilmen'in yorumları;

RIDVAN DİLMEN'DEN YORUMLAR

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

"Fenerbahçe'nin bugün puan kaybedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Fatih Tekke'nin maç öncesi röportajına bakın. 'Mükemmel oynamanız ve rakibimizin kötü oynaması gerekiyor' demişti. Maç öncesi hanesine 0 yazmıştı Fatih hoca."

"ARDA, SANA DERS VERİR"

"ARDA, SANA DERS VERİR"

"Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. Biz de yedik! O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahcup ediyor. Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol."

"BU NE BÖYLE!"

"BU NE BÖYLE!"

"Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon var mıdır bilmiyorum. Kadıköy'de sürekli 3 gol ye, 4 gol ye. Bu ne böyle!"

"KİMSE ANORMAL KARŞILAMAMALI"

"KİMSE ANORMAL KARŞILAMAMALI"

"Bir eski futbolcu olarak maça gitsem, kimse yanlış anlamasın ama belki bugün ben de protesto ederdim. Normalde protestoya karşıyım. Taraftarın bu tepkisini anormal karşılamamalı kimse."

"NE YAPACAKTI BU TARAFTAR SANA?"

"NE YAPACAKTI BU TARAFTAR SANA?"

"Bugüne kadar Jorge Jesus'a tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçelinin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşamış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana?"

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