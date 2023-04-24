Son dakika: Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar! 'Bu ne böyle!', 'Arda Güler sana ders verir!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada 3-2'lik üstünlüğü bulunan sarı - lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüne engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı - lacivertliler maç sonunda büyük bir üzüntü yaşarken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen flaş değerlendirmelerde bulundu.
Ünlü yorumcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ağır şekilde eleştirdi. İşte Dilmen'in yorumları;
"Fenerbahçe'nin bugün puan kaybedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Fatih Tekke'nin maç öncesi röportajına bakın. 'Mükemmel oynamanız ve rakibimizin kötü oynaması gerekiyor' demişti. Maç öncesi hanesine 0 yazmıştı Fatih hoca."
"Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. Biz de yedik! O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahcup ediyor. Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol."
"Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon var mıdır bilmiyorum. Kadıköy'de sürekli 3 gol ye, 4 gol ye. Bu ne böyle!"
"Bir eski futbolcu olarak maça gitsem, kimse yanlış anlamasın ama belki bugün ben de protesto ederdim. Normalde protestoya karşıyım. Taraftarın bu tepkisini anormal karşılamamalı kimse."
"Bugüne kadar Jorge Jesus'a tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçelinin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşamış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana?"