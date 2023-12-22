SON DAKİKA: Rıza Çalımbay takımdan gönderilişini anlattı... Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de 3 yönetici tesise geldi..."

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.