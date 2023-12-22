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  4. SON DAKİKA: Rıza Çalımbay takımdan gönderilişini anlattı... Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de 3 yönetici tesise geldi..."

SON DAKİKA: Rıza Çalımbay takımdan gönderilişini anlattı... Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de 3 yönetici tesise geldi..."

22.12.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Tecrübeli teknik direktör Çalımbay, düzenlediği basın toplantısıyla ayrılık sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Alanyaspor maçının ardından yaşananları bir bir açıkladı. İşte detaylar...

Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verilen Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yaşanan görüşmeyi anlatan Çalımbay, Mert Günok'tan da hakkında yaptığı açıklama için özür diledi.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI


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"Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim."

"MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLERİM"

"MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLERİM"

"Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum." "Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim."

"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR 'GEL' DEDİ"

"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR 'GEL' DEDİ"

"Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 2024'ün Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"

"2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"

"Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık."

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