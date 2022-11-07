Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray, Real Madrid'in istemediği Eden Hazard'a imza attırmak istiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Dünyaca ünlü birçok futbolcuya imza attıran sarı - kırmızılılar bu kez gözünü devre arasına dikti. İspanyol basınından Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir transfer iddiası geldi.
Marca'nın haberine göre; İspanya La Liga devi Real Madrid, takıma katıldığı günden itibaren beklenen katkıyı veremeyen Eden Hazard ile yollarını ayırmak istediğini Belçikalı futbolcuya bildirdi.
Haberde kulübün, oyuncuya teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını aktardığı ifade edildi.
Real Madrid'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını bu tarihten önce ayırmak istediği belirtildi.
Takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan oyuncu için ise devreye Galatasaray'ın girdiği öne sürüldü.
Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızları sezon başında kadrosuna kattığı aktarılan sarı - kırmızılıların bu transferle birlikte şampiyonluk için favori konumuna geçeceği kaydedildi.