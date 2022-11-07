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Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray, Real Madrid'in istemediği Eden Hazard'a imza attırmak istiyor...

07.11.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray yeni hedefini Eden Hazard olarak belirledi. Sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attıran sarı - kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'in gözden çıkarttığı Eden Hazard için harekete geçti. İşte İspanyol basınının duyurduğu o gelişme...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Dünyaca ünlü birçok futbolcuya imza attıran sarı - kırmızılılar bu kez gözünü devre arasına dikti. İspanyol basınından Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir transfer iddiası geldi.

GALATASARAY'DAN EDEN HAZARD HAMLESİ

REAL MADRID FİŞİ ÇEKTİ

REAL MADRID FİŞİ ÇEKTİ

Marca'nın haberine göre; İspanya La Liga devi Real Madrid, takıma katıldığı günden itibaren beklenen katkıyı veremeyen Eden Hazard ile yollarını ayırmak istediğini Belçikalı futbolcuya bildirdi.

ANCELOTTI İSTEMİYOR

ANCELOTTI İSTEMİYOR

Haberde kulübün, oyuncuya teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını aktardığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORLAR

SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORLAR

Real Madrid'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını bu tarihten önce ayırmak istediği belirtildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan oyuncu için ise devreye Galatasaray'ın girdiği öne sürüldü.

'ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ"

'ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ"

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızları sezon başında kadrosuna kattığı aktarılan sarı - kırmızılıların bu transferle birlikte şampiyonluk için favori konumuna geçeceği kaydedildi.

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