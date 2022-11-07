Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray, Real Madrid'in istemediği Eden Hazard'a imza attırmak istiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Dünyaca ünlü birçok futbolcuya imza attıran sarı - kırmızılılar bu kez gözünü devre arasına dikti. İspanyol basınından Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir transfer iddiası geldi.