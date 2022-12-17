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  4. Son dakika: Şapka çıkartılır! Hırvatistan - Fas maçında Orsic'in attığı golü görenlerin ağzı açık kaldı!

Son dakika: Şapka çıkartılır! Hırvatistan - Fas maçında Orsic'in attığı golü görenlerin ağzı açık kaldı!

17.12.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, üçüncülük karşılaşması oynandı. Hırvatistan ile Fas'ın kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısı müthiş bir mücadeleye sahne olurken; Hırvatlar, 45 dakikayı 2-1'lik üstünlükle kapattı. Balkan ekibinin attığı ikinci golü izleyen futbolseverler, Orsic'in yaptığı vuruşu ayakta alkışladı. Gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, üçüncülük karşılaşması gerçekleşti. Hırvatistan ile Fas, dünyanın en iyi üçüncü takımı olmak için karşı karşıya geldiler. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk yarısı bile izleyenleri futbola doyurmaya yetti.

İlk 45 dakika, Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken; Balkan ekibinin attığı ikinci gol sosyal medyanın gündemine oturdu.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTI

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Karşılaşmanın 42. dakikasında sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Mislav Orsic, topla buluştu. Deneyimli futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla kaleyi düşündü ve meşin yuvarlak, kalecinin üstünden direğe çarparak ağlarla buluştu.

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Hırvatistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıyan bu gol, tüm stadyum tarafından ayakta alkışlandı. İşte o gol...

Görüntüler TRT'den alınmıştır

ORSIC'TEN MÜTHİŞ PLASE

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