Son dakika: Satırlar, kasap bıçakları, yumruklar ve tekmeler! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden önce meydan muharebesini aratmayacak kavga!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra başka bir grup geldi ve iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki tarafın birbirine satır, kasap bıçağı, yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.