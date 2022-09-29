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Son dakika: Satırlar, kasap bıçakları, yumruklar ve tekmeler! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden önce meydan muharebesini aratmayacak kavga!

29.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden önce iki takım taraftarları arasında tansiyon giderek yükseliyor. Sosyal medyadan birbirlerinin aleyhine birçok paylaşım yapan taraftarlar, bu kez Vodafone Park önünde karşı karşıya geldi. Bir grup; stadyum önünde toplanıp trafiği dahi kapattı, sonradan gelen bir diğer grubun gelmesiyle de meydan muharebesini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan iki takımı karşı karşıya getirecek olan maç öncesi taraftarlar arasında olay çıktı.

DERBİ ÖNCESİ MEYDAN MUHAREBESİ

STADYUM ÖNÜNE GELDİLER

STADYUM ÖNÜNE GELDİLER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

SATIR VE KASAP BIÇAĞI

SATIR VE KASAP BIÇAĞI
Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır ve kasap bıçağı olduğu görüldü.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA
Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra başka bir grup geldi ve iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki tarafın birbirine satır, kasap bıçağı, yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.

SOSYAL MEYDA ÇALKALANDI

SOSYAL MEYDA ÇALKALANDI
Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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