Son dakika: Satırlar, kasap bıçakları, yumruklar ve tekmeler! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden önce meydan muharebesini aratmayacak kavga!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan iki takımı karşı karşıya getirecek olan maç öncesi taraftarlar arasında olay çıktı.
DERBİ ÖNCESİ MEYDAN MUHAREBESİ
STADYUM ÖNÜNE GELDİLER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.
SATIR VE KASAP BIÇAĞI
Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır ve kasap bıçağı olduğu görüldü.
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA
Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra başka bir grup geldi ve iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki tarafın birbirine satır, kasap bıçağı, yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.
SOSYAL MEYDA ÇALKALANDI
Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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