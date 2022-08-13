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  4. Son dakika: Savaştan kaçıp geliyor! Galatasaray'da adı sır gibi saklanan golcü transferi ortaya çıktı!

Son dakika: Savaştan kaçıp geliyor! Galatasaray'da adı sır gibi saklanan golcü transferi ortaya çıktı!

13.08.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da hareketlilik durmuyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılıların gündemine Andrea Belotti ile Mauro Icardi isimleri gelmiş, taraftarı heyecan sarmıştı. Galatasaray'ın peşinde olduğu sürpriz isim ise ortaya çıktı. Forvet hattında Haris Seferovic'le rekabet edebilecek bir golcü arayan Galatasaray, gözünü Shamar Nicholson'a dikti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor galibiyeti ve yaptığı transferlerle hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, Haris Seferovic'in ardından bir santrfor transferi daha yapacaklarını açıklamıştı.

GALATASARAYDA FORVET GELİŞMESİ

BELOTTI VE ICARDI GÜNDEME GELMİŞTİ

BELOTTI VE ICARDI GÜNDEME GELMİŞTİ
Daha önce gündemine Andrea Belotti ve Mauro Icardi isimleri gelen Galatasaray'da sürpriz bir isim için harekete geçildi.

GALATASARAY'A SÜRPRİZ GOLCÜ

GALATASARAY'A SÜRPRİZ GOLCÜ
Sarı-kırmzıılı takımın Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Nicholson'un kulübüyle görüşmelere başladı.

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR
Boyu 1.92 olan futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştı. Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 resmi maça çıkan Nicholson, 21 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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