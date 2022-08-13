Son dakika: Savaştan kaçıp geliyor! Galatasaray'da adı sır gibi saklanan golcü transferi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor galibiyeti ve yaptığı transferlerle hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, Haris Seferovic'in ardından bir santrfor transferi daha yapacaklarını açıklamıştı.

GALATASARAYDA FORVET GELİŞMESİ

BELOTTI VE ICARDI GÜNDEME GELMİŞTİ Daha önce gündemine Andrea Belotti ve Mauro Icardi isimleri gelen Galatasaray'da sürpriz bir isim için harekete geçildi.

GALATASARAY'A SÜRPRİZ GOLCÜ Sarı-kırmzıılı takımın Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Nicholson'un kulübüyle görüşmelere başladı.

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR Boyu 1.92 olan futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştı. Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılma kararı aldı.