Son dakika: "Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma! Emre Belözoğlu ile Cem Dizdar arasında teknik direktörlük polemiği...

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza gelmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge Antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurmuştu.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Cem Dizdar, teknik direktörlerin lisans problemiyle ilgili Spor Manşet programında değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Dizdar'ın yorumlarına devam ettiği sırada Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayına bağlandı ve Cem Dizdar ile büyük bir tartışma içerisine girdi.

"ALGI OLUŞTURULUYOR"

Algı oluşturulduğunu söyleyen Belözoğlu, "Netenya maçından sonra UEFA'nın yazısı oldu. A Lisansımın olduğunu, yani birinci teknik adam gibi davranmamam için ceza aldım. Yardımcı hocalığa devam ödeyeceğim yönünde cezaydı. Dört gün önceki maçta da kulübedeydim. Kulübede değilmişim gibi algı oluşturuluyor." dedi.

"BENİMLE ŞAHSİ DERDİ VAR"

Cem Dizdar'ın kendisiyle şahsi problemi olduğunu dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü, "Sizler de güzel konuşuyorsunuz. Avrupa'da devam eden takımın hocası yokmuş gibi konuşuluyor. Cem abi çok güzel anlatıyor. Benimle şahsi derdi olduğunu biliyorum. Benim sesimi kesmeyin, önce ben konuşacağım. Benim kimseyle şahsi problemim yok." ifadelerini kullandı.

"BUNU DİYEMEZSİNİZ!"

Moderatör Serkan Yetkin'e de çıkışan Emre Belözoğlu, "Serkan Bey siz de Pro lisansı olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz. Okan Buruk, Sergen Yalçın... Herkese bu haklar tanındı. Biz de bu yoldan geçeceğiz. Kibirli, 'Her şeyi yaparız' diyen insanlar değiliz. Bu ülkede ömrüm yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim." şeklinde konuştu.

Daha sonra Emre Belözoğlu ile Cem Dizdar arasında geçen diyalog şu şekilde;

Emre Belözoğlu: "Cem Dizdar Ağabey, senin benimle derdin var. Futbolculuk dönemimden beri derdin var."

Cem Dizdar: "Ne derdim olabilir? Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan... Hepsinden bahsettim. Ayrıca genç teknik adamları destekleme zorunluluğum var mı?"

Emre Belözoğlu: "Beni eleştiriyorsunuz ya, sizin fikriniz var ama bilginiz yok. Beni itham ettiğiniz şeye siz de dahilsiniz. 'Ben, Şenol Can'ı koruyordum. Ancak Şenol'un hiç belgesi yokmuş' diye ilettiniz televizyonda."

"BANA SAYIN DEMENİZE GEREK YOK"

Cem Dizdar: "Sayın Belözoğlu..."

Emre Belözoğlu: "Bana sayın demenize gerek yok!"

Cem Dizdar: "Bana dair fikrinizi gözden geçirin."

DAHA SONRA TATLIYA BAĞLANDI

Emre Belözoğlu ile Cem Dizdar, bu diyaloğun sonrasında karşılıklı konuşarak konuyu deyim yerindeyse tatlıya bağladı ve görüşme sona erdi.