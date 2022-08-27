Son dakika: Sergen Yalçın duyurmuştu... 4 farklı doğum tarihi olan Chancel Mbemba'dan şoke eden açıklama! "Yaşımı hesaplamıyorum"

Son dakika haberleri: Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın yeni transferi Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Chancel Mbemba'nın 27 yerine 34 yaşında olduğu iddia edilmesi, ülke basınında yankı uyandırmıştı. Marsilya'nın bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşmeye imza attığı oyuncunun, 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıkmış ve FIFA bunun üzerine harekete geçmişti.

FARKLI DOĞUM TARİHLERİ

Kayıtlarda, Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı yerlerde 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşılmıştı.

FIFA'YA BAŞVURULMUŞTU

Demokratik Kongolu oyuncunun yaşına ilişkin bu tartışmaların uzun yıllardır devam ettiği de ortaya çıkmıştı. Mbemba'nın 2011 yılında Avrupa'ya ilk transferini gerçekleştirdiği Anderlecht takımında da yaşı nedeniyle benzer sorunlar yaşamasının ardından Belçika temsilcisi, FIFA'ya başvurmuştu.

MAHKEME KARARINA GÖRE 1994!

Mbemba'nın o dönem milli takımlarda hangi kategoride oynayacağına ilişkin endişelerin artması üzerine FIFA, doğum tarihinde resmi bir belge çıkarılması için Demokratik Kongo Cumhuriyeti adli makamlarına başvuruda bulundu ve mahkeme kararına göre, futbolcunun doğum tarihi olarak, bugünkü resmi yaşına tekabül eden 8 Ağustos 1994 tarihi belirlenmişti.

YENİ SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Futbolcu hakkında ortaya çıkan son belgelerin bir kez daha FIFA'ya yollandığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtilmişti.

"YAŞIMI HESAPLAMIYORUM"

Mbemba konuyla ilk kez açıklama yaparak "Yaşımı hesaplamıyorum. Ben olduğum gibi bir insanım. Bunlar dikkatimi dağıtmak için konuşan insanların küçük numaraları. İnsanlar konuşmaya devam etsin ben işimi yapmaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 maçta görev alan Chancel Mbemba, Anderlecht'in yanı sıra Newcastle United ve son olarak Porto'da forma giydi.

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti.

Yalçın, "Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi. Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.