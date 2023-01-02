Son dakika: Sergen Yalçın yıllar önce söylemişti! Afrika'da yaş sahtekarlığı skandalı! 30 futbolcunun 21'i men edildi...

"EN AZ 5-6 YAŞ UFALTMASI VAR"

"Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi.