Son dakika: Sezon başında gelen Joao Pedro gidiyor, yerine dünyaca ünlü yıldız geliyor! "Alexis Sanchez, ocak ayında 'Çubuklu'yu giyecek" iddiası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda oturarak girmişti. Sarı - lacivertliler, sezon başında birçok ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti. Bu oyuncular arasında yer alan Joao Pedro ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.