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Son dakika: Sezon başında gelen Joao Pedro gidiyor, yerine dünyaca ünlü yıldız geliyor! "Alexis Sanchez, ocak ayında 'Çubuklu'yu giyecek" iddiası...

26.11.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla Dünya Kupası'na lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile yarışa girerek santrfor oyuncusu Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de beklentileri henüz karşılayamayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu ile yolların ayrılacağı ve Marsilya'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alexis Sanchez'e imza attırılacağı iddia edildi. İşte detaylar

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda oturarak girmişti. Sarı - lacivertliler, sezon başında birçok ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti. Bu oyuncular arasında yer alan Joao Pedro ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İÇİN ALEXIS SANCHEZ İDDİASI

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÇİZME'YE GERİ DÖNÜYOR

ÇİZME'YE GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınının haberine göre; Joao Pedro, Serie A ekiplerinden Sampdoria ve Torino ile görüşme halinde.

ROTA; ALEXIS SANCHEZ

ROTA; ALEXIS SANCHEZ

Oyuncunun Çizme'ye geri dönmeye hazırlanmasıyla birlikte sarı - lacivertlilerin rotayı Alexis Sanchez'e çevirdiği öne sürüldü.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile problem yaşayan Şilili yıldız için Fenerbahçe'nin araştırmalara başladığı belirtildi.

EĞER PEDRO SATILIRSA...

EĞER PEDRO SATILIRSA...

Kanarya'nın Pedro'nun satılması ihtimaline karşın ocak ayında Marsilya'nın kapısını çalacağı aktarıldı.

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