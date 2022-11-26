Son dakika: Sezon başında gelen Joao Pedro gidiyor, yerine dünyaca ünlü yıldız geliyor! "Alexis Sanchez, ocak ayında 'Çubuklu'yu giyecek" iddiası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda oturarak girmişti. Sarı - lacivertliler, sezon başında birçok ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti. Bu oyuncular arasında yer alan Joao Pedro ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınının haberine göre; Joao Pedro, Serie A ekiplerinden Sampdoria ve Torino ile görüşme halinde.
Oyuncunun Çizme'ye geri dönmeye hazırlanmasıyla birlikte sarı - lacivertlilerin rotayı Alexis Sanchez'e çevirdiği öne sürüldü.
Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile problem yaşayan Şilili yıldız için Fenerbahçe'nin araştırmalara başladığı belirtildi.
Kanarya'nın Pedro'nun satılması ihtimaline karşın ocak ayında Marsilya'nın kapısını çalacağı aktarıldı.