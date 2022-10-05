Son dakika: Sinan Engin 'Gönlünde bir takım var' demişti! Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor! Acun Ilıcalı, Shota'nın yerine getiriyor...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te geride kalan 11 haftada 11 puan toplayan Hull City'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergileyen teknik direktör Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın hangi hocayı takımın başına getireceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

ACUN ILICALI'DAN SERGEN YALÇIN HAMLESİ

"EN İYİ HOCAYI GETİRECEĞİZ" "Hull City'e en iyi teknik direktörü getireceğiz. Takımla yaptığım konuşmada bunu söyledim." diyen Ilıcalı'nın listesinde 4 teknik teknik direktör olduğu ortaya çıktı.

4 ADAY İngiliz basınının haberine göre; Shota'nın yerine Carlos Carvalhal, Carlos Corberan, Scott Parker ve Sergen Yalçın isimleri düşünülüyor.

FAVORİ SERGEN YALÇIN Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini yalnızca Türkiye'de geçirdiği vurgulanan Sergen Yalçın'ın bu isimler arasında favori olarak öne çıktığı ifade edildi.

SICAK BAKIYOR Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın da Hull City fikrine sıcak baktığı belirtildi.