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  4. Son dakika: Sinan Engin 'Gönlünde bir takım var' demişti! Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor! Acun Ilıcalı, Shota'nın yerine getiriyor...

Son dakika: Sinan Engin 'Gönlünde bir takım var' demişti! Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor! Acun Ilıcalı, Shota'nın yerine getiriyor...

05.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekibi Hull City'de peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Shota Arveladze ile yollar ayrılmış ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni hoca arayışlarının başladığını açıklamıştı. İngiliz takımı için gündeme Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri gelmişti. Spor yorumcusu Sinan Engin'in 'Gönlünde bir takım var' dediği Sergen Yalçın'ın adı, Hul City ile ciddi şekilde anılmaya başladı.

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te geride kalan 11 haftada 11 puan toplayan Hull City'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergileyen teknik direktör Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın hangi hocayı takımın başına getireceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

ACUN ILICALI'DAN SERGEN YALÇIN HAMLESİ

"EN İYİ HOCAYI GETİRECEĞİZ"

"EN İYİ HOCAYI GETİRECEĞİZ"
"Hull City'e en iyi teknik direktörü getireceğiz. Takımla yaptığım konuşmada bunu söyledim." diyen Ilıcalı'nın listesinde 4 teknik teknik direktör olduğu ortaya çıktı.

4 ADAY

4 ADAY
İngiliz basınının haberine göre; Shota'nın yerine Carlos Carvalhal, Carlos Corberan, Scott Parker ve Sergen Yalçın isimleri düşünülüyor.

FAVORİ SERGEN YALÇIN

FAVORİ SERGEN YALÇIN
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini yalnızca Türkiye'de geçirdiği vurgulanan Sergen Yalçın'ın bu isimler arasında favori olarak öne çıktığı ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın da Hull City fikrine sıcak baktığı belirtildi.

"EN İYİ VERİMİ ALABİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR..."

"EN İYİ VERİMİ ALABİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR..."
Takımdan en iyi verimi alacak olan teknik direktör ile anlaşacaklarını dile getiren kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." şeklinde konuşmuştu.
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