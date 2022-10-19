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Son dakika: 'Sol bek ona emanet edilecek!' Galatasaray transferi bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı: "Gabriel Suazo için iki kez aradılar!"

19.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran sarı - kırmızılılar, devre arasında da hız kesmek istemiyor. Galatasaray, Şili'de forma giyen Gabriel Suazo için harekete geçerken, oyuncunun menajeri transferi doğruladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan ve taraftarları tarafından oyunuyla tepki çeken Galatasaray'da sezon başı gerçekleştirilen transfer operasyonu, devre arasında da devam edecek. Kadrosuna birçok önemli ismi katan ancak henüz istediği verimi alamayan sarı - kırmızılıların hedefindeki yeni futbolcu ortaya çıktı.

GALATASARAY, GABRIEL SUAZO'YU BİTİRİYOR

GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME

GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME
Bu sezon sol bek mevkisinde sıkıntı yaşayan ve teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğenmediği Patrick van Aanholt ile yolları ayırma planı yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SOL BEKE SUAZO

SOL BEKE SUAZO
Rotasını Güney Amerika'ya çeviren sarı - kırmızılılar, Şili Ligi takımlarından Colo Colo'da forma giyen Gabriel Suazo için harekete geçti.

MENAJERİ AÇIKLADI

MENAJERİ AÇIKLADI
Gabriel Suazo'nun menajeri, Galatasaray Yönetimi'nin transfer için oyuncuyu izlediğini ve kendisini iki kez telefonla aradığını açıkladı. Suazo'nun menajeri Alan Silberman, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini şu sözlerle duyurdu...

"İKİNCİ KEZ ARADILAR"

"İKİNCİ KEZ ARADILAR"
"Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı. Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu. "

"ARTIK SOMUT"

"ARTIK SOMUT"
"Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."
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