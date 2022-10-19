Son dakika: 'Sol bek ona emanet edilecek!' Galatasaray transferi bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı: "Gabriel Suazo için iki kez aradılar!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan ve taraftarları tarafından oyunuyla tepki çeken Galatasaray'da sezon başı gerçekleştirilen transfer operasyonu, devre arasında da devam edecek. Kadrosuna birçok önemli ismi katan ancak henüz istediği verimi alamayan sarı - kırmızılıların hedefindeki yeni futbolcu ortaya çıktı.

GALATASARAY, GABRIEL SUAZO'YU BİTİRİYOR

GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME Bu sezon sol bek mevkisinde sıkıntı yaşayan ve teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğenmediği Patrick van Aanholt ile yolları ayırma planı yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



SOL BEKE SUAZO Rotasını Güney Amerika'ya çeviren sarı - kırmızılılar, Şili Ligi takımlarından Colo Colo'da forma giyen Gabriel Suazo için harekete geçti.

MENAJERİ AÇIKLADI Gabriel Suazo'nun menajeri, Galatasaray Yönetimi'nin transfer için oyuncuyu izlediğini ve kendisini iki kez telefonla aradığını açıkladı. Suazo'nun menajeri Alan Silberman, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini şu sözlerle duyurdu...

"İKİNCİ KEZ ARADILAR" "Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı. Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu. "