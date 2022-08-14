SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Giresunspor maçının ardından flaş sözler! "Galatasaray takım değil"

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, mücadelenin 77. dakikasında B. Sainz'ın golüyle rakibine 1-0 mağlup olarak Süper Lig'de kendi sahasında çıktığı ilk resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü. "HAKEM ÇOK YANLIŞ KARARLAR VERDİ" Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı Okan Buruk hakem hatalarına dikkat çekerken, "Galatasaray'ın daha çok pozisyona girmesi, daha çok üretmesi gerekiyordu. Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum. Bizim açımızdan verdiği bütün kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Çok tecrübesi olmadığı için oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı. Yaşanan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, spor yazarları da karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İŞTE SPOR YAZARLARININ GALATASARAY-GİRESUNSPOR MAÇI YAZILARI:

BU TEMPOYLA ZOR (MEHMET DEMİRKOL / FANATİK) Emre Akbaba’nın önündeki Seferoviç ve arkasındaki Midtsjö avantajını iyi kullanması gerekiyor. Kendisini boşa atmak, kaybettirmek konusunda büyük bir lükse sahip. Bunu yapamadı. Yürümeyen tek nokta o demiyorum. Bu avantajı değerlendirerek başka bir standarda çıkabileceği, belki de kariyer şansına sahip. Altını çizmek istediğimbu. Yoksa geçen hafta olduğugibi temel problemyine devam ediyor.

Okan Buruk’un Emre’yi çıkarıp çift santrfora dönüşü bu noktada haklı görülebilir. Ama en azından erken oldu. Özellikle pasla çıkmayı seven Hakan Keleş’e ve Traore’nin şahane performansına karşı... 4’lü hücumla oynuyorsanız daha hareketli olmak zorundasınız. Böyle stabil kalamazsınız. Böyle yerleşik savunmayı zorlayamazsınız. Yunus Gomis’le, Kerem Seferoviç’le mutlak, sürekli yer değiştirerek, çapraz koşular yapmalı. Belki de Akbaba-Mertens değişikliği bunu sağlayabilirdi.

YAZ BİTİYOR (SERKAN KORKMAZ / FOTOMAÇ) Maçın ilk yarısında Giresun kaptığı toplarda hızlı ve İsabetli birkaç pas yapabilse soyunma odasına önde bile girebilirdi. Keza Midtsjö ve Oliveira ile derli toplu bir orta sahaya verilen Galatasaray'da, Kerem-Emre Akbaba-Yunus bloğu etkisizdi. Kerem, düşünecek kadar bir zaman, hareket edecek kadar bir alan bulamadığında çok savruluyor. Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım; Yunus ise Emre Akbaba gibi kendisine alınan özel önlemlerden sıyrılamadı. Antalya deplasmanında oyuna çok geç alınan ve galibiyeti getiren Gomis ikinci yarının başında Akbaba'nın yerine oyuna girdi. Galatasaray artık ''bi'tık'' daha tehditkardı ama o kadar.

77. dakikada Abdülkerim'in hatasıyla konuk ekip golü bulunca stada güle oynaya gelen ve bek, stoper yerine hala golcü transferi bekleyen (nedense) sarı-kırmızılı taraftar hayatın acı gerçekleriyle yüzleşti. Ne bu maç, ne bu sezon sanıldığı kadar kolay geçmeyecekti. Kalan dakikalarda Mertens ve Hamza oyuna heyecan katması dışında önemli bir atraksiyon olmadı. Galatasaray'ın da ezeli rakipleri gibi sabır ve zamana ihtiyacı var. Yaz bitiyor, okullar açılıp, yazlıklardan şehre dönüldüğü vakitlerde G.Saray rayına oturmamışsa, "nerede kalmıştık" twiti yeniden RT edilir.