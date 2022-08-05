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Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

05.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan ve 8 Eylül'de kapanacak olan transfer sezonu öncesi transferlerini yetiştirmek isteyen kulüpler imzaları ardı ardına atarken, özellikle ligin 4 dev kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor adından sıkça söz ettiriyor. Peki 4 büyükler şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı.

83 GÜN SÜRECEK!

ŞLKŞLKO

Toplam 83 gün sürecek yaz tansfer sezonunda perde ise 8 Eylül'de kapanıyor. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferle adından söz ettirmeye devam ederken, imzalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Peki şu ana kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Wout Weghorst
Cenk Tosun
Gedson Fernandes
Muleka
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transfer Süper Lig son dakika transfer haberi
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