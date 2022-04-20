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Son dakika: Süper Lig'de sezon sonunda serbest kalacak 24 futbolcu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

20.04.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig heyecanının bitimine 5 hafta kala takımlar şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladılar. Taraftarlar, gönül verdikleri renklerin transferlerini beklerken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları merak ediyor. İşte bu sezon sonunda takımları ile sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun bitmesine çok az bir süre kaldı. Ligde lider Trabzonspor 73 puanla son 5 haftaya girerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar, transferlerini yaparak yeni sezona hazırlanacaklar. Taraftarlar kulüplerinden kadroya yeni isimler katmalarını beklerken bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimleri takip ediyor.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından devreye Galatasaray girdi.

Sarı - kırmızılılar, file bekçisinin menajeriyle temasa geçti. Geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Berke'nin bu teklifi beklemeye aldığı iddia edildi.

İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımlarına veda edecek isimler...

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK YILDIZLAR

ADAMA TRAORE

ADAMA TRAORE
Yaş: 26/ Mevki: Orta saha

ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC
Yaş: 30/ Mevki: Orta saha - Sol Kanat

ANTHONY NWAKAEME

ANTHONY NWAKAEME
Yaş: 32/ Mevki: Sol kanat

ARDA TURAN

ARDA TURAN
Yaş: 34/ Mevki: Orta saha - Kanat

ATIBA HUTCHINSON

ATIBA HUTCHINSON
Yaş: 39/ Mevki: Orta saha
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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