Son dakika: Süper Lig devi şokta! Romain Saiss, Fas - Portekiz maçında sakatlandı, sedye ile oyundan çıktı!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Fas ile Portekiz, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada Beşiktaşlı taraftarların yüreğini ağızlara getiren bir an yaşandı. Karşılaşma, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Romain Saiss'ten kötü haber geldi.

OYUNDAN SEDYE İLE ÇIKTI

Maçın 58. dakikasında bir sakatlık yaşayan Romain Saiss, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına dahil olarak tecrübeli futbolcuya ilk tedaviyi yaptı. Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Saiss için sedye istendi ve Fas Milli Takımı'nın kaptanı saha dışına çıkarıldı.

ÖZEL BANDAJ İLE OYNUYORMUŞ

Romain Saiss'in yerine oyuna Achraf Dari dahil olurken, Saiss'in maçtan önce de bir sakatlığının bulunduğu ve özel bandajla sahaya çıktığı öğrenildi.

DURUMU MAÇTAN SONRA BELLİ OLACAK

Başarılı futbolcunun durumu, karşılaşmadan sonra yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak. İşte Saiss'in oyundan çıktığı andaki üzüntüsü...