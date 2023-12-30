SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına çıkmayarak yurda dönen Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılaşama! Taraftarlar ortak tezahüratlarla takımlarını bekledi

HAVALİMANINA AKIN ETTİLER

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti.