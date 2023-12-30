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  4. SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına çıkmayarak yurda dönen Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılaşama! Taraftarlar ortak tezahüratlarla takımlarını bekledi

SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına çıkmayarak yurda dönen Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılaşama! Taraftarlar ortak tezahüratlarla takımlarını bekledi

30.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Fenerbahçe ve Galatasaray'ı havalimanında çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. İşte detaylar...

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı.

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken takımlar Türkiye'ye geldi.

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HAVALİMANINA AKIN ETTİLER

HAVALİMANINA AKIN ETTİLER

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti.

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE BEKLEDİLER

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE BEKLEDİLER

Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, ‘Türkiye’ ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ tezahüratlarıyla takımlarını bekledi.

ANDIMIZI OKUDULAR

ANDIMIZI OKUDULAR

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL MİKROFONU ELİNE ALDI!

İSMAİL KARTAL MİKROFONU ELİNE ALDI!

Fenerbahçe takım otobüsünde mikrofonu eline alan İsmail Kartal taraftara seslendi. 

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