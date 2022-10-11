Son dakika: Taraftar bu haberi bekliyordu! Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yeni maaşı ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 9 haftada 17 puan toplayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda sezon başında takıma geri dönen ve taraftarların büyük umut beslediği genç futbolcu Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalaması bekleniyordu.

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN GELİŞMESİ

BU HAFTA MASAYA OTURULACAK Menajerinin "Bizim açımızdan problem yok" dediği Yunus Akgün için Galatasaray Yönetimi, bu hafta genç yıldızla masaya oturacak.

YENİ MAAŞI Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus'a 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.

EN AZ 4 YIL UZATILACAK 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak.

SCOUTLAR TAKİP EDİYOR Yaz transfer döneminde ABD'den 7 milyon Euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.