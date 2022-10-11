Son dakika: Taraftar bu haberi bekliyordu! Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yeni maaşı ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 9 haftada 17 puan toplayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda sezon başında takıma geri dönen ve taraftarların büyük umut beslediği genç futbolcu Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalaması bekleniyordu.
GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN GELİŞMESİ
BU HAFTA MASAYA OTURULACAK
Menajerinin "Bizim açımızdan problem yok" dediği Yunus Akgün için Galatasaray Yönetimi, bu hafta genç yıldızla masaya oturacak.
YENİ MAAŞI
Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus'a 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.
EN AZ 4 YIL UZATILACAK
2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak.
SCOUTLAR TAKİP EDİYOR
Yaz transfer döneminde ABD'den 7 milyon Euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.
"HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"
Öte yandan Yunus Akgün'ün menajeri, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok."
Okuyucu Yorumları 0 yorum