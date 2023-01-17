Son dakika: Taraftarın gözü bu haberdeydi! Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara, İtalyan basınına açıkladı!

BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Mauro Icardi'nin bu performansı sonrasında sarı - kırmızılı futbolseverler, oyuncunun bonservisinin alınması için sosyal medyada birçok yorumda bulunmuştu. Yönetim de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir gelişme yaşandı.