Son dakika: Taraftarın gözü bu haberdeydi! Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara, İtalyan basınına açıkladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı - kırmızılı formayla bu sezon 8 resmi maçta görev alan Arjantinli yıldız, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Icardi, özellikle deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmiş ve 1 gol - 1 asistlik oyunla teknik heyeti mest etmişti.
Mauro Icardi'nin bu performansı sonrasında sarı - kırmızılı futbolseverler, oyuncunun bonservisinin alınması için sosyal medyada birçok yorumda bulunmuştu. Yönetim de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir gelişme yaşandı.
Yıldız ismin geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerliğini yapmaya devam ediyordu.
İtalyan basınına konuşan Nara; boşanma sürecine, yeni bir aşk düşünüp düşünmediğine ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın sözleri...