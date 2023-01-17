SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Taraftarın gözü bu haberdeydi! Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara, İtalyan basınına açıkladı!

Son dakika: Taraftarın gözü bu haberdeydi! Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara, İtalyan basınına açıkladı!

17.01.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin geride kalmasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı - kırmızılıların sezon başında Fransa Ligue 1 devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcünün menajeri Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

MYNET - DIŞ HABERLER

WANDA NARA'DAN FLAŞ SÖZLER

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Sarı - kırmızılı formayla bu sezon 8 resmi maçta görev alan Arjantinli yıldız, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE ŞOV YAPTI

FENERBAHÇE DERBİSİNDE ŞOV YAPTI

Icardi, özellikle deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmiş ve 1 gol - 1 asistlik oyunla teknik heyeti mest etmişti.

BONSERVİSİ ALINACAK MI?

BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Mauro Icardi'nin bu performansı sonrasında sarı - kırmızılı futbolseverler, oyuncunun bonservisinin alınması için sosyal medyada birçok yorumda bulunmuştu. Yönetim de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir gelişme yaşandı.

WANDA NARA KONUŞTU

WANDA NARA KONUŞTU

Yıldız ismin geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerliğini yapmaya devam ediyordu.

İtalyan basınına konuşan Nara; boşanma sürecine, yeni bir aşk düşünüp düşünmediğine ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın sözleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray psg son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

İlhan Palut sonunda patladı! "Şok olduk" dedi ve Emre Belözoğlu sözleri...

İlhan Palut sonunda patladı! "Şok olduk" dedi ve Emre Belözoğlu sözleri...

Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü! İlk maçı...

Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü! İlk maçı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.