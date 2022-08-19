Son dakika: Taraftarlar sabırsız! Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in çok önem verdiği orta saha bölgesinde kadro genişliğini sağlamak isteyen siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündemine İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Dele Alli gelmişti.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Beşiktaş'ın Dele Alli için yaklaşık 2 haftayı aşkın süredir devam ettirdiği görüşmeler; mutlu sonla noktalanırken, İngiliz oyuncunun bugün ya da 20 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek önce resmi kontratı imzalaması ardından da takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

GERİ SAYIMA GEÇTİ

Beşiktaş'ın düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, siyah - beyazlı formayı bir an önce giyebilmek için geri sayıma geçti.

DELE ALLI'NİN MAAŞI

Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek. İngiliz futbolcu, 1 yıllık kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ BANA ÇOK İYİ GELECEK"

Bazı teklifler almasına rağmen bir süre için İngiltere’den ayrılmak istediğini aktaran başarılı futbolcunun, “İngiltere’den ayrılmaya karar verdim. Çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş’a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş’ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

"SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Bu arada yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan teknik direktör Valerien İsmael'in, "Senin gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Senin de sürekli oynamak istediğini biliyorum. Bize geldiğin günden itibaren eski formunu yakalayacağına hatta geçeceğine eminim" dediği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş Yönetimi, Dele Alli'nin 'satın alma' opsiyonuna 7 milyon euro önerdi. İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı ikna etti. Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp, bedelsiz olarak kiralayacağı oyuncudan gelir elde etmeyi planlıyor.

"TÜRKİYE'YE TAŞINMA KARARI VERDİ"

Everton kulübünün eski iletişim direktörü Alan Myers, Dele Alli'nin transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağını açıkladı. Myer, "Dele Alli, Türkiye'ye taşınma konusunda kararını verdi. Bu anlaşma şimdilik kiralama, sonrasında ise kalıcı bir transfer hamlesi olabilir" dedi. İngiliz milli takımının yıldızının neden ayrılmak istediği sorulduğunda Myers, "Bence daha fazla futbol oynamak istiyor" cevabını verdi. (Sabah)