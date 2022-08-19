SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Taraftarlar sabırsız! Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'a geliyor!

Son dakika: Taraftarlar sabırsız! Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'a geliyor!

19.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan ve transfer çalışmalarını Fransız hocanın isteği doğrultusunda yürüten Beşiktaş, gözünü orta saha hamlesine dikti. Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Everton forması giyen Dele Alli için harekete geçmişti. Beşiktaş, İngiliz futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Alli, şehre geldikten sonra resmi imzayı atacak ve ara vermeden takımla çalışmalara başlayacak.

Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in çok önem verdiği orta saha bölgesinde kadro genişliğini sağlamak isteyen siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündemine İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Dele Alli gelmişti.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

2022-08-05T032615Z_479591269_RC2FIV9Q0UEJ_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-EVE-ALLI

Beşiktaş'ın Dele Alli için yaklaşık 2 haftayı aşkın süredir devam ettirdiği görüşmeler; mutlu sonla noktalanırken, İngiliz oyuncunun bugün ya da 20 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek önce resmi kontratı imzalaması ardından da takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

GERİ SAYIMA GEÇTİ

2022-08-06T184631Z_1195783998_UP1EI861G5H1Y_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-EVE-CHE-REPORT

Beşiktaş'ın düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, siyah - beyazlı formayı bir an önce giyebilmek için geri sayıma geçti.

DELE ALLI'NİN MAAŞI

2022-08-13T111016Z_1799139565_UP1EI8D0V114H_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-EVE-REPORT

Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek. İngiliz futbolcu, 1 yıllık kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ BANA ÇOK İYİ GELECEK"

2022-08-13T131354Z_1147600097_UP1EI8D10R4C0_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-EVE-REPORT

Bazı teklifler almasına rağmen bir süre için İngiltere’den ayrılmak istediğini aktaran başarılı futbolcunun, “İngiltere’den ayrılmaya karar verdim. Çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş’a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş’ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

"SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

2022-08-13T133641Z_1299310540_UP1EI8D11T3E2_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-EVE-REPORT

Bu arada yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan teknik direktör Valerien İsmael'in, "Senin gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Senin de sürekli oynamak istediğini biliyorum. Bize geldiğin günden itibaren eski formunu yakalayacağına hatta geçeceğine eminim" dediği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

2022-07-24T151911Z_623996971_UP1EI7O16JXGK_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-BLK-EVE-REPORT

Beşiktaş Yönetimi, Dele Alli'nin 'satın alma' opsiyonuna 7 milyon euro önerdi. İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı ikna etti. Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp, bedelsiz olarak kiralayacağı oyuncudan gelir elde etmeyi planlıyor.

"TÜRKİYE'YE TAŞINMA KARARI VERDİ"

Everton kulübünün eski iletişim direktörü Alan Myers, Dele Alli'nin transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağını açıkladı. Myer, "Dele Alli, Türkiye'ye taşınma konusunda kararını verdi. Bu anlaşma şimdilik kiralama, sonrasında ise kalıcı bir transfer hamlesi olabilir" dedi. İngiliz milli takımının yıldızının neden ayrılmak istediği sorulduğunda Myers, "Bence daha fazla futbol oynamak istiyor" cevabını verdi. (Sabah)

DELE ALLI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Dele Alli son dakika haberler beşiktaş everton son dakika haberleri tottenham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.