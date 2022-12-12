Son dakika: Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek? Galatasaray'dan Samet Akaydın atağı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, geçtiğimiz yıllarda birçok transferde ortaya çıkmış ve attırılacak olan imzalar için büyük bir yarış yaşanmıştı. Sarı - lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade edilmişti.