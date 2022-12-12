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Son dakika: Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek? Galatasaray'dan Samet Akaydın atağı...

12.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Puan tablosunda ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray, devre arasında kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı - lacivertlilerin Adana Demirspor'dan stoper oyuncusu Samet Akaydın ile görüştüğünü Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıklamıştı. Galatasaray'ın da milli futbolcu için harekete geçtiği ve imza attırmak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, geçtiğimiz yıllarda birçok transferde ortaya çıkmış ve attırılacak olan imzalar için büyük bir yarış yaşanmıştı. Sarı - lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade edilmişti.

GALATASARAY'DAN SAMET AKAYDIN ATAĞI

CEYHUN KAZANCI DUYURMUŞTU

CEYHUN KAZANCI DUYURMUŞTU

Hatta Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurmuştu.

GALATASARAY DA DEVREDE

GALATASARAY DA DEVREDE

Devre arasında kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ise Samet Akaydın'a imza attırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

SON BİR HAMLE DAHA YAPILACAK

SON BİR HAMLE DAHA YAPILACAK

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, bu hafta içerisinde son bir hamle daha yapmayı hedefliyor.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞME PLANI

BAŞKAN İLE GÖRÜŞME PLANI

Sarı - kırmızılıların, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.

"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Parayı veren düdüğü çalar" ifadelerini kullanmıştı.

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