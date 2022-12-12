Son dakika: Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek? Galatasaray'dan Samet Akaydın atağı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, geçtiğimiz yıllarda birçok transferde ortaya çıkmış ve attırılacak olan imzalar için büyük bir yarış yaşanmıştı. Sarı - lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade edilmişti.
Hatta Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurmuştu.
Devre arasında kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ise Samet Akaydın'a imza attırmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, bu hafta içerisinde son bir hamle daha yapmayı hedefliyor.
Sarı - kırmızılıların, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.
Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Parayı veren düdüğü çalar" ifadelerini kullanmıştı.