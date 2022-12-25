Son dakika: 'Terbiyesizlik, ahlaksızlık!' Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı! Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Koudou'nun pozisyonu için Atilla Karaoğlan'a ağır sözler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'ndaki maça futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, karşılaşmanın 25. dakikasında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan olay sosyal medyada oldukça konuşuldu. Siyah - beyazlı futbolcunun rakibine kafa atması sonrasında saha karıştı.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Kitsiou'nun aldığı müdahale sonrasında yerde kalmasının ardından Gaziantep FK takımı hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart için itirazlarda bulundular. Karaoğlan ise sarı kartını kullanmayı tercih etti.
VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Karaoğlan, kırmızı karta gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi.
Bu pozisyonun ardından ilk yarının bitmesiyle birlikte spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Rıdvan Dilmen flaş değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...
Erman Toroğlu/A Spor: "Bu kadar senelik futbol, hakemlik, seyircilik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı. Futbol namına terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır."
Erman Toroğlu/A Spor: Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez."