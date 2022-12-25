Son dakika: 'Terbiyesizlik, ahlaksızlık!' Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı! Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Koudou'nun pozisyonu için Atilla Karaoğlan'a ağır sözler...

"TERBİYESİZLİK, AHLAKSIZLIK"

Erman Toroğlu/A Spor: "Bu kadar senelik futbol, hakemlik, seyircilik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı. Futbol namına terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır."