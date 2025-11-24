SPOR

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek"
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin Riva'da basın toplantısı düzenledi.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan basın toplantısı saat 11.00'de başladı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun özellikle futbolda devam eden bahis ve şike soruşturmalarıyla alakalı görüşlerini paylaştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BİLGİLİ BİLGİSİZ KONUŞMALARI İZLİYORUZ"

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek" G1

"Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu..."

"DEMİR ATMAYA GELMEDİK"

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek" G2

"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

"DIŞARIYA SIZMAYACAK"

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek" G3

"Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar. Biz bilgileri nasıl aldığımızı, ne kadar titiz ve adil olarak davrandığımızı anlatacağım. Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik."

"20-25 GÜN EN UFAK SIZINTI OLMADI"

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek" G4

"20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticis arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı. Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok."

"DAVA AÇILIR"

SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek" G5

"Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır."

