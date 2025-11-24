SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Futbolda deprem var! Bazı kulüpler zarar görecek"

"DIŞARIYA SIZMAYACAK"

"Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar. Biz bilgileri nasıl aldığımızı, ne kadar titiz ve adil olarak davrandığımızı anlatacağım. Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik."