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  4. Son dakika: TFF, EURO 2028 ve 2032 için başvuruyu yaptı! Sunulan stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yer almadı...

Son dakika: TFF, EURO 2028 ve 2032 için başvuruyu yaptı! Sunulan stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yer almadı...

12.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, 8 aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyaların, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldığını belirtti. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamda UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.

Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022'de yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak.

"KARARLILIĞIMIZI GÖSTERDİK"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylık dosyasının UEFA'ya teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvasını Türkiye'de düzenlemek için art arda 5. kez aday olduklarını belirtti.

"Bu konudaki kararlılığımızı bir defa daha tüm dünyaya gösterdik." diyen Büyükekşi, "Titizlikle hazırladığımız adaylık dosyasını UEFA'ya sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, adaylığımızı desteklemek üzere sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin bizim adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Modern stadyumlarımız ve tesislerimizle, ülkemizdeki futbol tutkusuyla, üst düzey organizasyon kabiliyetimizle her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyet'imizin 100. yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Vekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, büyük turnuvaları düzenleme hakkının bu heyecanı hiç yaşamamış ülkelere verilmesi gerekliliğinin önemine dikkati çekti.

"EN DOĞRU ŞEKİLDE ANLATACAĞIZ"

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Adaylık sürecindeki rakiplerin bu ve benzeri çaptaki organizasyonları daha önce düzenlediğini dile getiren Ezberci, "Şampiyona heyecanını gerçek anlamda Avrupa'ya yayma fırsatını ve içinde barındırdığı kapsayıcılık mesajını göz ardı etmek, eşsiz bir coğrafi konuma sahip ülkemizin ev sahipliği yapacağı bir Avrupa Şampiyonası'nın UEFA'ya ve üye federasyonlara sunabileceği olanakları görmezden gelmek son derece talihsiz olur. Sahne sırasının artık Türkiye'ye geldiğine yürekten inanıyoruz. Dosyamızı teslim ettiğimiz andan itibaren artık adaylığımızın uluslararası tanıtımı aşamasına geçeceğiz. Avrupa'daki futbol paydaşlarına Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 adaylıklarının avantajlarını en doğru şekilde anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ise Türkiye'nin geçmiş adaylıklar ve kulüpler düzeyinde düzenlemiş olduğu final maçları sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"ÜLKEMİZ HAK EDİYOR"

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"Kapsamlı bir adaylık dosyası hazırlamak için aylardır fedakarca, gerçek bir takım ruhuyla çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz görevimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyor ve geçmişte kulüpler seviyesinde düzenlediğimiz final maçlarından gelen deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz. Geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası final maçlarını ve 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını başarıyla organize ettik. Bu yıl haziran ayında Şampiyonlar Ligi finaline, 2025 yılında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tüm bunlar bizim için büyük bir gurur ancak daha büyük turnuvaları da organize edebilecek güçteyiz. Avrupa Şampiyonası heyecanını ülkemize getirmek için azmimizi ve arzumuzu yıllar içerisinde hiç kaybetmedik. Futbola olan tutkusu ve misafirperverliği tüm dünyada bilinen Türk halkının böylesi bir turnuvayı gerçek bir festival ortamına çevireceğine eminimiz. Ülkemizin bu tarihi ve unutulmaz deneyimi yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz."

"10 STADYUM ARASINDA VODAFONE PARK YOK!"

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Öte yandan Ajansspor'un haberine göre TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu. Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park ise bu statlar arasında yer almadı.

İŞTE O STADYUMLAR

ANTALYA CORENDON AIRLINES PARK

ANTALYA CORENDON AIRLINES PARK

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

BURSA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

BURSA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU

ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU

GAZİANTEP KALYON STADYUMU

GAZİANTEP KALYON STADYUMU
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