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Son dakika: TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde o an! Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince...

06.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı nedeniyle ziyarette bulundu. Geçmiş olsun ziyaretine teknik direktörler ve takım kaptanları da katılım sağlarken, düzenlenen organizasyonda dikkat çeken bir an yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a seslendi ancak Portekizli çalıştırıcı, Buruk'u fark etmedi. Bu olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve takım kaptanları katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı.

O GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

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Futbol dünyasından birçok ismin katılım gösterdiği geçmiş olsun ziyaretinde Jesus ile Buruk'un görüntüsü dikkat çekti.

OKAN BURUK, JESUS'A SESLENDİ

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Jorge Jesus'un yürüdüğü esnada Portekizli çalıştırıcıyı gören Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktörüne seslendi.

JESUS FARK ETMEDİ

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Buruk'un seslenişini fark etmeyen Jesus, istikametine devam etti. Okan Buruk ise fark edilmeyince diğer teknik direktörlerle sohbet etti.

Yaşanan bu olay, futbolseverlerin sosyal medyada gündemi oldu.

TFF'YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

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