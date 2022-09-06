Son dakika: TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde o an! Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince...

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve takım kaptanları katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı.

O GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Futbol dünyasından birçok ismin katılım gösterdiği geçmiş olsun ziyaretinde Jesus ile Buruk'un görüntüsü dikkat çekti.

OKAN BURUK, JESUS'A SESLENDİ

Jorge Jesus'un yürüdüğü esnada Portekizli çalıştırıcıyı gören Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktörüne seslendi.

JESUS FARK ETMEDİ

Buruk'un seslenişini fark etmeyen Jesus, istikametine devam etti. Okan Buruk ise fark edilmeyince diğer teknik direktörlerle sohbet etti.

Yaşanan bu olay, futbolseverlerin sosyal medyada gündemi oldu.