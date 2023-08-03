SON DAKİKA: Tirana-Beşiktaş maçı öncesi saha karıştı! Hakem oyuncuları sahadan çekti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kombetare Arena’da saat 21.00’de başlaması gereken karşılaşma, Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler ve sahaya atılan meşaleler dolayısıyla başlayamadı.

HAKEM SOYUNMA ODASINA ÇAĞIRDI

Taraftarların meşale atmasının ardından karşılaşmanın hakemi Stuart Atwell, takımları soyunma odasına yolladı. Saha kenarında kalan futbolcular olayların yatışmasını bekledi.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Meşalelere karşın Arnavut seyirciler de sahaya girerek Beşiktaş taraftarlarına saldırı teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine UEFA delegesi ve hakemler sahada mini toplantı yaptı. Yapılan uyarılar, tribünlere Arnavutça ve Türkçe anonsların ardından hakemler orta sahaya yöneldi. Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından hakem heyeti ve oyuncuların sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı.

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