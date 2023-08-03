SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. SON DAKİKA: Tirana-Beşiktaş maçı öncesi saha karıştı! Hakem oyuncuları sahadan çekti

SON DAKİKA: Tirana-Beşiktaş maçı öncesi saha karıştı! Hakem oyuncuları sahadan çekti

03.08.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, rövanş mücadelesinde Tirana'ya konuk olurken, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala ortalık karıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kombetare Arena’da saat 21.00’de başlaması gereken karşılaşma, Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler ve sahaya atılan meşaleler dolayısıyla başlayamadı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:00 39'
Tirana Tirana
0 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

HAKEM SOYUNMA ODASINA ÇAĞIRDI

915c6852b56c9f60acfa7954915b705b

Taraftarların meşale atmasının ardından karşılaşmanın hakemi Stuart Atwell, takımları soyunma odasına yolladı. Saha kenarında kalan futbolcular olayların yatışmasını bekledi.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

883be11d052691168b5b0d56a3574046

Meşalelere karşın Arnavut seyirciler de sahaya girerek Beşiktaş taraftarlarına saldırı teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine UEFA delegesi ve hakemler sahada mini toplantı yaptı. Yapılan uyarılar, tribünlere Arnavutça ve Türkçe anonsların ardından hakemler orta sahaya yöneldi. Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından hakem heyeti ve oyuncuların sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı.

İŞTE O ANLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş s lig ak beşiktaş, hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.