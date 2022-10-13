Son dakika: Trabzonspor, 350 milyon euro'luk Monaco'ya sahayı dar etti! Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'nde gözdağı verdi...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Bordo - mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kritik ve ülke puanı için büyük önem taşıyan maçta birçok pozisyon yaşandı. Karşılaşmada kazanan taraf, baştan sona üstün bir oyun sergileyen Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 44. dakikada kendi kalesine Malang Sarr, 48. dakikada Vitor Hugo, 57. dakikada Enis Bardhi ve 69. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti ve grubunda 2. sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Monaco ise 6 puanla 3. sırada yer buldu.

Bordo - mavililer, gruptaki gelecek maçta Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Monaco ise Ferencvaros'a konuk olacak.

TARİHE GEÇEN SONUÇ

Monaco'yu 4-0 ile geçen Trabzonspor, UEFA Kupası'nın adının UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşmesinin ardından en farklı galibiyetini almış oldu. Monaco ise Avrupa tarihindeki en ağır deplasman yenilgisini aldı.

AVCI'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Larsen'i dinlendirirken bu sezon ilk kez Hüseyin Türkmen'e görev verdi.

Avcı, stoperde Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine ise Gbamin'e forma verdi. Forvette Yusuf Yazıcı'nın yerine Djaniny, Trezeguet'in yerine Bardhi, kart cezalısı Gomez'in yerine de Umut Bulut'u görevlendirdi.

Son antrenmana sakatlığı nedeniyle çıkmayan Abdülkadir Ömür ile Trezeguet, yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da kart cezalısı Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlığı nedeniyle UEFA listesine alınmayan Edin Visca, Serkan Asan ve Bruno Peres de kadroda yer almadı.

HÜSEYİN İLK KEZ OYNADI

Trabzonspor'da savunmanın sağında görevlendirilen Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi.

En son geçen sezon ligin son haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında görev yapan savunma oyuncusu, bu karşılaşmadaki sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Hüseyin Türkmen, 22 Mayıs'taki Medipol Başakşehir maçının ardından 144 gün sonra forma giydi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Kulübü, maç öncesi Fransız ekibi yöneticilerine ve UEFA yetkilisine dostluk yemeği verdi.

Yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Monaco CEO'su Jean-Emmanuel de Witt, Sportif Direktörü Paul Mitchell ve Laurence Stewart ile UEFA Delegesi Gerard Lawlor katıldı.

Yemeğin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Monaco CEO'su Jean-Emmanuel de Witt ve UEFA Delegesi Gerard Lawlor'a bordo-mavili forma hediye etti.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer yer boşluklar gözlendi. Az sayıda Monaco taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan misafir takım tribününden izledi.