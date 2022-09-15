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Son dakika: Trabzonspor, Avrupa'da nefes aldı! Trezeguet'nin şovu Kızılyıldız'a yetti...

15.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. Hafta maçında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı konuk etti. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada bordo - mavililerin yıldızlarından Marek Hamsik sahaya ilk 11'de çıktı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grupta ilk kez kazandı. Mahmoud Trezeguet, mücadelede 1 gol - 1 asistle oynayarak yıldızlaştı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nun ikinci haftasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Grubun ilk haftasında Ferencvaros deplasmanından mağlubiyetle dönen bordo - mavililer, rakibinin karşısına yeni transferlerinin de yer aldığı bir 11'le çıktı. Fırtına, yeni transferinin şov yaptığı karşılaşmada kazanan taraf oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Marek Hamsik ve 68. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti. Kızılyıldız'ın tek sayısı 89. dakikada Nikolic'ten geldi.

Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, 63. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 3 puanla 3. sırada yer buldu. Henüz galibiyetle tanışamayan Kızılyıldız ise 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, grubun 3. haftasında Monaco deplasmanına gidecek. Kızılyıldız ise Ferencvaros'u ağırlayacak.

HAMSIK 4 YIL SONRA...

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Bordo - mavililerin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, bu sezon ilk kez 11'de oynadığı müsabakada gol katkısı verdi. Slovak futbolcu, Avrupa maçlarında ise 4 yıl sonra gol attı.

TREZEGUET: 1 GOL - 1 ASİST

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.

FIRTINA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor, ligde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i, orta alanda sakatlığı bulunan Gbamin'in yerine Siopis'i, Bardhi'nin yerine Hamsik'i, sağ kanatta Umut Bozok'ın yerine Djaniny'i oynattı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Visca, Gbamin, Dorukhan Toköz, Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sakat oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerin listesinde 21 kişi yer aldı.

SIOPIS 3 MAÇ SONRA 11'DE

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Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaldı.

Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, bu karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ

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