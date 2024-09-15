SON DAKİKA: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde tarihi an! Henüz 13. dakikada kırmızı kart... Bordo-mavililer 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında sezonun ilk derbisinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 13. dakikasında karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan kırmızı kartına başvurdu.

DİREKT OYUNDAN ATILDI

Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu Edin Visca, Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelede rakibini faulle yere düşürürken yapılan VAR uyarısı sonrası hakem Şansalan potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle VAR monitörüne çağrıldı.

Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Visca'ya direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

TARİHİ KIRMIZI KART

Bu kırmızı kart Trabzonspor-Beşiktaş derbisi tarihindeki en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)