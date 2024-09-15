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  4. SON DAKİKA: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde tarihi an! Henüz 13. dakikada kırmızı kart... Bordo-mavililer 10 kişi kaldı

SON DAKİKA: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde tarihi an! Henüz 13. dakikada kırmızı kart... Bordo-mavililer 10 kişi kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.09.2024 20:25
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Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken mücadelenin henüz 13. dakikasında Edin Visca rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kart iki takım arasında oynana mücadelelerdeki en erken kırmızı kart olarak da tarihe geçti. İşte detaylar...

Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 5. haftasında sezonun ilk derbisinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 13. dakikasında karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan kırmızı kartına başvurdu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 47'
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

DİREKT OYUNDAN ATILDI

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Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu Edin Visca, Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelede rakibini faulle yere düşürürken yapılan VAR uyarısı sonrası hakem Şansalan potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle VAR monitörüne çağrıldı.

Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Visca'ya direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

TARİHİ KIRMIZI KART

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Bu kırmızı kart Trabzonspor-Beşiktaş derbisi tarihindeki en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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