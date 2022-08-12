Son dakika: Trabzonspor - Hatayspor maçında talihsiz sakatlık! Edin Visca, krık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hatayspor'u ağırladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya bordo - mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca sakatlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Edin Visca, Hatayspor maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sol kolunun üstüne düşen Visca, yerden kalkamadı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.

SEDYE İSTENDİ

İlk müdahalesi saha içinde yapılan Bosnalı futbolcu için sedye istendi ve ambulans hazır bekletildi.

KIRIK ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin talebi sonrasında deneyimli futbolcu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

"BEN İYİYİM" İŞARETİ

Sedyeye bindirilen Visca, eliyle "Ben iyiyim" işareti yaparak taraftarlara mesaj verdi.